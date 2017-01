ROMA CAGLIARI / Streaming video e diretta tv: ecco come vedere la partita

ROMA-CAGLIARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA? - Si chiude con il posticipo tra Roma e Cagliari il programma della ventunesima giornata di Serie A. Il match può può essere seguito in diretta streaming video su Sky Go, applicazione che vi permette di vedere la partita da PC, smartphone e tablet. La telecronaca è stata affidata a Riccardo Trevisani, mentre il commento tecnico spetta a Daniele Adani. Da bordo campo, invece, due inviati: Angelo Mangiante e Paolo Assogna anche per i contributi pre e post partita con i protagonisti ai loro microfoni. Per seguire Roma-Cagliari dovrete, dunque, sintonizzarvi sui canali Sky Sport 1, Sky Supercalcio, Sky Calcio 1 e Sky Sport 1 Super, tutti visibili anche in alta definizione.

Ma la partita Roma-Cagliari può essere seguita in diretta tv anche da chi non è abbonato alla pay tv satellitare: chi ha un contratto con quella del digitale terrestre può usufruire dell'offerta di Mediaset per il posticipo della ventunesima giornata di Sere A. Il match può essere seguito su Premium Sport e disponibile è anche la versione in alta definizione, oltre che l'applicazione Premium Play per chi preferisce vederla in streaming. La telecronaca sarà curata da Giampaolo Gherarducci con Antonio Di Gennaro al commento tecnico, mentre saranno vicini alle panchine Marco Cherubini e Giorgia Ferrajolo per intervistare i protagonisti e raccontare quanto accade a bordo campo.

La sfida tra Roma e Cagliari chiude, quindi, la ventunesima giornata della Serie A Tim. La squadra di Luciano Spalletti deve vincere per tenere a distanza il Napoli e non perdere terreno rispetto alla Juventus, in questo modo potrebbe arrivare a quattro vittorie consecutive. La squadra di Massimo Rastelli, invece, ha raccolto tre sconfitte nelle ultime cinque partite, quindi ha bisogno di un risultato positivo per dare continuità alla vittoria contro il Genoa. Occhi puntati sui campioni, tanti gli osservati speciali: da Radja Nainggolan a Marco Borriello. A quest'ultimo, in particolare, non mancheranno le motivazioni, essendo un ex giallorosso.

