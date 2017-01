Racing Roma-Viterbese/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone A)

DIRETTA RACING ROMA-VITERBESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Racing Roma-Viterbese sarà diretta dall’arbitro Vincenzo Fiorini della sezione di Frosinone, assistito dai guardalinee Francesco Alessandro Iovine e Pasquale Alessandro Netti, entrambi di Napoli. Per la ventiduesima giornata del campionato di Lega Pro, il posticipo del girone A si gioca allo stadio Casal del Marmo di Roma: di fronte i padroni di casa del Racing Club e la Viterbese, calcio d’inizio alle ore 20:30 di domenica 22 gennaio 2017.

Per il Racing Roma c’è un solo rispuntato a disposizione: la vittoria, per cominciare a risalire una classifica che dopo 21 giornate vede i capitolini all’ultimo posto, con 12 punti racimolati. Prima di questa giornata sono 9 le lunghezze che separano i gialloverdi dalla quota salvezza (il 21 punti del Tuttocuoio), mentre la zona playout è ancora ampiamente alla portata perchè il Prato penultimo viaggia con un solo punto in più.

Diverso il discorso per la Viterbese Castrense, che da neopromossa ha saputo stupire fin dall’inizio del campionato stabilizzandosi nella prima metà di classifica. Ciò non è bastato a mantenere ad evitare un cambio allenatore, avvenuto ai primi di dicembre: salutato Giovanni Cornacchini, la società di Viterbo ha puntato su Dino Pagliari che negli ultimi 4 turni del 2016 ha ottenuto 7 punti, perdendo solo sul campo della Cremonese seconda in classifica (3-1).

La partita prima della sosta invece ha visto la Viterbese liquidare il Tuttocuoio con un secco 2-0, grazie ai gol del difensore Celiento e dell’attaccante Neglia. Il Racing Roma invece ha concluso l’anno solare con un pareggio a reti bianche in casa del Prato, risultato che se non altro ha interrotto la serie di 4 sconfitte consecutive con cui la squadra è scivolata in ultima posizione. Ora servono punti e la sfida casalinga contro la Viterbese si presenta come un’occasione propizia: considerando la situazione di classifica, le principali agenzie di scommesse favoriscono comunque gli ospiti.

Su snai.it le quote per l’1X2 vedono il segno (vittoria del Racing Roma) fissato a 3,00, il segno X (pareggio) valutato 3,05 e il segno 2 (vittoria Viterbese) abbassato a 2,35. Sempre snai.it propone l’opzione Under per questa partita a quota 1,65, l’Over a 2,05, l’opzione Gol a 1,87 e il NoGol a 1,80. La pausa ha portato al Racing Roma un nuovo direttore sportivo, l’ex attaccante Pasquale Foggia, ed alcuni acquisti: tra questi la punta slovacca Tomas Majtan che potrebbe debuttare dal primo minuto contro la Viterbese.

Mister Giuliano Giannichedda dovrebbe proporre un 4-3-1-2 con il nuovo attaccante nel tridente offensivo, completato dal capitano Claudio De Sousa e dall’albanese Shahinas in posizione di trequartista. A centrocampo Ricciardi, Vastola e Massimo con un altro innesto di gennaio, il ventitreenne Guido D’Attilio (prestato dall’Avellino), pronto a subentrare dalla panchina. In difesa da destra a sinistra previsti Capanna, Macellari, Caldore e Proietti, in porta il diciannovenne Reinis Reinholds.

La Viterbese Castrense dovrebbe rispondere con il modulo 4-2-3-1 in cui il belga Mununga, Belcastro e Neglia si muoveranno sulla trequarti alle spalle dell’ariete di sfondamento, il brasiliano Jefferson appena acquistato dal Teramo. A lui si chiedono gol e leadership aspettando il rientro di Ferdinando Sforzini, in via di guarigione dopo la frattura della tibia rimediata a fine ottobre. A metacampo Cruciani e l’italo-argentino Cuffa, mentre a pilotare la difesa saranno i centrali Scardala e Diurna, affiancati dai terzini Celiento (destra) e Varutti (sinistra). In porta infine Iannarilli.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Racing Roma-Viterbese si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest'anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito.

