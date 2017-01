Reggiana-Venezia/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone B)

DIRETTA REGGIANA-VENEZIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Reggiana-Venezia sarà diretta dall’arbitro Antonio Giua della sezione di Olbia, assistito dai guardalinee Alberto D’Alberto di Teramo e Luca Solazzi di Avezzano. Ventiduesima giornata di Lega Pro: il big match del girone B si gioca al Mapei Stadium di Reggio Emilia, e vede i padroni di casa della Reggiana opposti alla capolista Venezia. Appuntamento alle ore 18:30 di domenica 22 gennaio 2017, in palio tre punti importanti per i quartieri alti del raggruppamento.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (22^GIORNATA)

In caso di successo, la Reggiana (37 punti) ridurrebbe a 2 le lunghezze di distanza dal Venezia (42 punti), che dal canto suo vuole mantenere il primo posto a discapito di Pordenone (41), Padova (39) e Parma (39), le inseguitrici più immediate che puntano chi al sorpasso e chi all’aggancio in classifica. I tifosi della Reggiana sperano che la sosta abbia rinvigorito la squadra di Leonardo Colucci, che ha chiuso il 2016 con 3 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime 4 giornate: prima di Natale il mister aveva addirittura presentato le sue dimissioni al presidente Mike Piazza, che però ha voluto puntare ancora su Colucci confermandolo in panchina.

Il successivo ko sul campo dell’Ancona ha confermato le difficoltà di una Reggiana che solo poche settimane prima aveva assaporato la vetta del girone B, prima della serie negativa di cui sopra. Il match contro il Venezia si presenta in ogni caso come l’occasione perfetta per ripartire con il piede giusto, considerando anche che al Mapei Stadium i granata tendono a non fallire: il ruolino di marcia casalingo parla di 8 vittorie, 2 pareggi ed una sola sconfitta, con 16 gol segnati ed appena 4 subiti. Anche per i lagunari le ultime partite del 2016 hanno riservato qualche dolore, come il pareggio interno con la Maceratese (3-3) e l’inattesa sconfitta sul campo del Forlì (1-0); la squadra allenata da Filippo Inzaghi è comunque riuscita a tornare al successo prima della sosta, liquidando il Mantova per 3-1 e tenendo a meno 1 il Pordenone.

L’8 febbraio il Venezia si giocherà i quarti di finale della Coppa Italia Lega Pro (avversario il Como); fino ad allora l’attenzione sarà rivolta al campionato che propone tre sfide delicate: dopo la trasferta di Reggio Emilia il doppio turno casalingo contro Parma ed Ancona. Se come detto la Reggiana tende a subire poco o nulla tra le mura amiche, anche la difesa esterna del Venezia non scherza: i lagunari hanno incassato solo 5 reti lontano dal Penzo, di contro però l’attacco fatica ad ingranare nelle gare in trasferta, come dimostrano i 9 gol racimolati contro i 20 casalinghi.

Per il pronostico di Reggiana-Venezia, facciamo riferimento alle quote di snai.it: 2,45 per il segno 1 (vittoria della Reggiana), 3,05 per il segno X (pareggio), 2,35 per il segno 2 (successo del Venezia); opzione Under a quota 1,60, Over a 2,15, Gol 1,80 e NoGol 1,87. Probabili formazioni: tra i padroni di casa squalificato il terzino Ghiringhelli, espulso per somma d’ammonizioni nell’ultimo match prima della sosta.

Nella difesa a quattro dovrebbe quindi rivedersi il rumeno Mogos, che giocherà a destra; centrali Spanò e il montenegrino Minel Saboti, a sinistra invece ballottaggio tra Pedrelli e il francese Giron. In cabina di regia dovrebbe collocarsi il nuovo acquisto Gael Genevier, prelevato dal Lumezzane: con lui anche Andrea Bovo ed Angiulli. Tra le linee Cesarini e in attacco la coppia formata da Ettore Marchi e Jacopo Manconi; quest’ultimo risulta il miglior marcatore di squadra a quota 6 reti, nel girone di ritorno i tifosi attendono anche i gol di Marchi che ha recuperato la condizione fisica, dopo gli infortuni patiti negli ultimi mesi.

Il Venezia di Pippo Inzaghi dovrebbe rispondere con il modulo 4-3-3: tra i pali Facchin, davanti a lui i difensori centrali Modolo e Domizzi, entrambi a segno nella giornata precedente; a completare la retroguardia i terzini Fabris e Garofalo, mentre Ivano Baldanzeddu si è trasferito al Catania. Dubbi a centrocampo: dovrebbe Pederzoli e Bentivoglio dovrebbero spuntarla su Evans Soligo e sullo sloveno Stulac, nel terzetto titolare anche Acquadro. Tridente offensivo con Caccavallo (arrivato da Salerno) e Marsura esterni, mentre lo spagnolo Alex Geijo sarà l’ariete di sfondamento.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Reggiana-Venezia si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest'anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito.

