Risultati Coppa d'Africa 2017/ Classifica aggiornata, diretta gol livescore. Il girone A (oggi 22 gennaio)

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2017: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE. OGGI 22 GENNAIO 2017: IL GIRONE A - Domenica 22 gennaio la Coppa d’Africa 2017 chiude il girone A: entrambe le partite si giocano alle ore 20 per garantire la contemporaneità e si tratta di Guinea Bissau-Burkina Faso e Camerun-Gabon. La situazione di classifica è ancora piuttosto ingarbugliata: il Camerun comanda con 4 punti, Gabon e Burkina Faso hanno 2 punti mentre la Guinea Bissau è fanalino di coda con un punto. Passano le prime due: di fatto i Leoni Indomabili sono quasi certi di andare ai quarti, perchè possono permettersi un pareggio con il quale si renderebbero irraggiungibili al Gabon (ovviamente) e alla Guinea Bissau, che con una vittoria salirebbe al massimo a quota 4. Chi rischia davvero è la nazionale padrona di casa: il Gabon sarebbe fuori con una sconfitta indipendentemente dal risultato dell’altra partita, perchè almeno una delle due nazionali che si sfidano a Franceville opererebbe il sorpasso. Con il pareggio invece bisognerebbe andare a guardare il risultato dell’altra sfida: al momento la differenza reti tra le Pantere e il Burkina Faso è identica (0) come identici sono i gol segnati (2). Questo significa che, in caso di doppio pareggio, a superare il turno sarà la squadra che avrà segnato più gol oggi. Qualora dovesse finire con altri due punteggi uguali si opererebbe il sorteggio da parte del comitato CAF. Inutile dire che la Guinea Bissau è la nazionale con meno possibilità di passare il turno; questo non significa che l’impresa sia impossibile (tutt’altro), però la matricola di Coppa d’Africa dovrebbe vincere e sperare che il Gabon non faccia altrettanto, perchè con i padroni di casa davanti a tutti il Camerun avrebbe la sfida diretta a favore (ha vinto 2-1 in rimonta). Insomma: per quanto si è visto fino a ora qualunque risultato è ancora possibile. Sicuramente oggi conosceremo la terza e la quarta qualificata di questa Coppa d’Africa, il Senegal è stata la prima nazionale a centrare il pass per i quarti mentre ieri il Ghana, battendo il Mali con il gol di Asamoah Gyan, ha ottenuto la qualificazione nel girone D. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI COPPA D’AFRICA E LA CLASSIFiCA