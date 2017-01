Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score (21^ giornata, oggi 22 gennaio 2017)

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA LIVE SCORE (21^ GIORNATA, OGGI 22 GENNAIO 2017) – La Serie A 2016-2047 torna protagonista in questa domenica 22 gennaio con la 21^ giornata di campionato, che vede ancora in testa la Juventus di Allegri, che però vede sempre di più assottigliarsi il suo vantaggio sulle sue dirette inseguitrici ovvero Roma e Napoli. Come sappiano il calendario del 21^ turno di campionato visto programmati per ieri due gustosi anticipi, ovvero Milan-Napoli e Chievo-Fiorentina, mentre il resto delle partite si giocheranno tutte nella giornata di oggi. Andiamo quindi subito a vedere il programma dei match: si comincerà alle ore 12.30 con il lunch match allo Juventus Stadium tra Juventus e Lazio, mentre per le ore 15.00 è atteso il fischio d’inizio di Bologna-Torino, Empoli-Udinese, Genoa-Crotone, Palermo-Inter, e Pescara-Sassuolo. Due i posticipi messi in calendario ovvero il match tra Atalanta e Sampdoria, atteso per le ore 18.00 e la sfida tra Roma e Cagliari attesa alle 20.45. In attesa di vivere le grandi emozioni che la 21^ giornata di Serie A ha in serbo per noi, andiamo a conoscere nel dettaglio quanto successo in campo nel due anticipi di ieri. CLICCA QUI PER CONOSCERE I RISULTATI DI SERIE A E LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Come detto sopra, alle ore 18 allo stadio Marc'Antonio Bentegodi sono scesi in campo il Chievo e la Fiorentina. I viola, notevolmente galvanizzati dopo la vittoria di domenica scorsa contro la Juventus, hanno cominciato a ritmi molto elevati, schiacciando i clivensi nella loro metà campo. La supremazia tecnica e tattica della compagine di Paulo Sousa ha dato ben presto i propri frutti, sfociando al minuto 18 nel gol dello spagnolo Tello. Lo stesso ex attaccante del Barcellona ha dovuto abbandonare il terreno di gioco durante l'intervallo, lasciando il posto a Maximiliano Olivera. Dopo pochi minuti dall'inizio della seconda frazione di gioco la Fiorentina ha messo in ghiaccio la partita, realizzando la rete del 2-0 grazie ad un calcio di rigore realizzato dal ghanese Khouma Babacar. Il Chievo di mister Rolando Maran non è riuscito a reagire, nonostante abbia provato con tutte le proprie forze a rimettersi in carreggiata, con la speranza di tentare un forcing finale. I gigliati sono stati bravi a gestire il possesso palla senza andare in affanno, gestendo le situazioni più spinose con calma olimpica. Durante i minuti di recupero è arrivato il terzo sigillo della viola, realizzato dal giovane talento Federico Chiesa, che ha finalmente potuto festeggiare la prima rete della sua carriera in Serie A. La Fiorentina sale così a quota 33 punti, con una gara contro il Pescara ancora da recuperare.

Molto intenso ed entusiasmante anche l'anticipo delle ore 20.45 fra il Milan e il Napoli, due squadre in lotta per un posto nella prossima Champions League. I partenopei sono partiti come al solito a spron battuto, andando in vantaggio con un gol del fantasista Lorenzo Insigne. dopo nemmeno un quarto d'ora di gioco la banda del mister Maurizio Sarri è riuscita a trovare anche il gol del raddoppio, arrivato grazie ad un'intuizione dello spagnolo José Maria Callejon. I partenopei hanno sfiorato anche il terzo gol nel primo tempo, non riuscendo però a concretizzare. Allora il Milan ne ha approfittato per accorciare le distanze prima della fine della prima frazione, andando a segno con una rete dello slovacco Juraj Kucka. Nella ripresa ha partita è diventata ancora più intrigante e veloce, con le due squadre che hanno alzato i rispettivi baricentro, lasciando molti più spazi in mezzo al campo. Il Milan è andato ad un passo dalla rete del pareggio, colpendo una traversa con il centrocampista croato Mario Pasalic. Poco dopo anche il Napoli è andato vicino a segnare: Marek Hamsik, dopo uno splendido slalom fra le maglie difensive rossonere, ha servito un delizioso pallone filtrante a Dries Mertens, che a tu per tu con l'estremo difensore Gianluigi Donnarumma si è fatto ipnotizzare, calciando piuttosto debolmente con il destro. Nel finale incandescente l'arbitro Gianluca Rocchi ha assegnato 5 minuti di recupero per le speranze rossonere, ma il Napoli ha tenuto, portando a casa tre punti d'oro.