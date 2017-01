RISULTATI VOLLEY FEMMINILE, CLASSIFICA AGGIORNATA E DIRETTA LIVESCORE (SERIE A1, 13^ GIORNATA, OGGI 22 GENNAIO 2017) – Dopo Coppa italia e tornei europei, il volley femminile torna protagonista in campionato, anzi nella 13^ giornata della Serie A1 o se si preferisce nella seconda giornata del girone di ritorno. Sono ben 5 i match messi in calendario per questa domenica pomeriggio, i cui risultati chiaramente danno un ulteriore grande scossa alla classifica generale del massimo campionato di volley femminile. Questa 13^ giornata come avete potuto immaginare è stata anticipata solo ieri sera dalla sfida tra le campionesse d’Italia in carica, ovvero l’Imoco Volley Conegliano contro Il Bisonte Firenze: oltre a questa solita variazione,il calendario di questo appassionante turno non prevede altre grandi modifiche se non di orario, di cui ora andremo a vedere tutti i dettagli.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA DEI RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA (13^ GIORNATA )

Oltre al match già citato tra Conegliano e Firenze programmato per sabato, la 13^ giornata di campionato di volley femminile ha inizio oggi alle ore 15.00 con la sfida tra il Club Italia Crai e Liu Jo Nordmeccanica: l’anticipo è presto detto, visto che la sfida in questione è attesa la PalaYamamay, casa delle farfalle dove disputeranno qualche ora più tardi il proprio incontro. Sarà invece previsto come al solito per le ore 17.00 il fischio d’inizio della partita tra la Saugella Team Monza e la Pomi Casalmaggiore in campo al Palazzetto dello sport di Monza: attesissimo derby lombardo che vedrà in campo gli estremi della classifica generale alla vigilia di questo 13^ turno.

Le rosanero infatti al momento stazionano in testa alla graduatoria con ben 30 punti, mentre le padrone di casa inseguono dal decimo posto e lamentando un distacco di ben 18 punti. Sempre per le ore 17.00 scenderanno in campo anche Igor Gorgonzola Novara e Metalleghe Montichiari, altro match testa coda in programma in questo intenso turno: le piemontesi al momento rimangono sul terzo gradino del podio con 4 punti di distanza dalla capolista Casalmaggiore, mentre le lombarde sfiorano il fondo della classifica, avendo solo un punti in più rispetto al club federale, fanalino di coda.

Ultimo match in programma per le ore 17.00 sarà Foppapedretti Bergamo e Savino del Bene Scandicci: le due compagini al momento si contendono le posizioni centrali della top ten, che vedere le rossoblu quarte ma con ampie ambizioni di podio e le fiorentine ad appena 4 punti di distanza. Chiude la giornata infine la partita tra la Unet Yamamay Busto Arsizio e la Suditirol Bolzano, che per motivi tecnici già annunciati, scenderanno in campo in casa delle farfalle alle ore 18.00. Dopo un avvio senza dubbio stentato le bolzanine grazie anche a vittorie di peso occorse perlopiù tra le mra di casa stanno pian piano risalendo la classifica con la speranza di fare presto qualche vittima importante, come Busto, senza dubbio provata dal doppio impegno nazional e europeo.

