RISULTATI VOLLEY MASCHILE, CLASSIFICA AGGIORNATA E DIRETTA LIVE SCORE (SERIE A1 SUPERLEGA 20^ GIORNATA OGGI 22 GENNAIO 2017) – Dopo gli appuntamenti di Coppa Italia e nei tornei europei, il campionato di volley maschile di Superlega torna protagonista in questa domenica pomeriggio con la 20^ giornata. Secondo il calendario della Lega sono stati ben due gli anticipi che hanno aperto in maniera emozionante questo settimo turno del girone di ritorno: parliamo infatti della sfida tra la Gi Group Monza e la Kioene Padova, programmata per venerdi sera e il match tra la Diatec Trentino e la Bunge Ravenna che ha avuto luogo invece solo ieri sera. Sono quindi ben cinque le partite di volley maschile in programma per questa domenica, il cui fischio d’inizio come al solito è stato fissato per le ore 18.00.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DELLA 20^ GIORNATA DI SUPERLEGA

Procediamo dunque a vedere quali sono i match in programma per oggi nel ventesimo turno della serie A1: si comincia sempre alle 18.00 al Eurosuole Forum con la sfida tra la capolista Cucine Lube Civitanova e la sfidante Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, vista in netto rispolvero in questi ultimi mesi Sebbene la formazione calabrese approdi al complicato match avendo ottenuto due insuccessi, ha oggi l’occasione di capovolgere la formazione marchigiana, certamente provata dagli impegni di Coppa e in Champions League. Il big match della giornata è però senza dubbio la sfida tra Azimut Modena e Sir Safety Conad Perugia, in programma sempre per le ore 18.00 al PalaPanini. Al momento le due big si contendono i posti dal quarto a secondo della graduatoria di Superlega con appena tre punti a separarli: difficile dire quale tra le due formazioni appare favorita, anche se va detto che nello storico più recente la compagine emiliana ha trovato i successi più recenti. Si prosegue dunque con la sfida tra Expriva Molfetta e Top Volley Latina: entrambe le formazioni approdano alla 20^ giornata da una bella vittoria ottenuta nel turno precedente e entrambe ambiscono a posizione più late della graduatoria, coi tre punti in palio questa sera che quindi fanno molta gola. Classico scontro tra testa e coda della classifica invece quello atteso alle ore 18.00 tra Calzedonia Verona e Revivre Milano: i gialloblu stanno raccogliendo sempre maggiori successi, che gli permettono di rilanciarsi nella classifica su Superlega, mentre la formazione milanese appare bloccata ancora al penultimo posto. Chiude al giornata (ma attenzione il fischio d’inizio è comunque atteso per le ore 18.00)la sfida tra LPR Piacenza e Biosi Indexa Sora: i biancorossi ritornano protagonisti nel campionato di Serie A1 dopo lo splendido successo per 3 a 1 contro Innsbruck in coppa Cev, mentre i laziali al momento fanno da fanalino di coda della graduatoria: risultato già annunciato? Forse, ma sorprese fortunatamente te sono sempre dietro l’angolo.

