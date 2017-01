Roma-Cagliari/ Probabili formazioni, quote, le ultime novità live (Serie A 21^ giornata, oggi 22 gennaio 2017)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-CAGLIARI: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Roma-Cagliari, in programma domenica 22 gennaio alle ore 20.45, è il posticipo che chiude la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. Una partita da vincere per la Roma di Luciano Spalletti nella lunga volata per lo scudetto; il turno sulla carta è favorevole, in casa contro il Cagliari che occupa una posizione di classifica tranquilla e che ha la peggior difesa del campionato. I sardi in compenso hanno un buonissimo attacco e potranno giocare con la serenità di chi non deve portare a casa un punticino a ogni costo: sarà un vantaggio? In attesa del calcio d’inizio del match allo stadio Olimpico, studiamo in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Roma-Cagliari.

ROMA-CAGLIARI: PRONOSTICO E QUOTE - Per Roma-Cagliari, partita valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote Snai ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 (vittoria Roma) vale 1,23; il segno X (pareggio) vale 6,50 mentre il segno 2 (vittoria Palermo) porta in dote 11,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA - Confermata la difesa a tre, Luciano Spalletti non avrà a disposizione Florenzi, che però ha ripreso a correre con i compagni avvicinando il momento del rientro. Recuperato Perotti, almeno per la panchina, ma è difficile ipotizzarlo addirittura titolare. Modulo 3-4-2-1, con Manolas e Fazio nella linea difensiva a tre torna Rudiger; sulle fasce, allineati ai centrocampisti, saranno schierati come al solito Bruno Peres ed Emerson Palmieri, che si può facilmente considerare la vera sorpresa di questa formazione, partito con tanti dubbi ma capace di costruirsi uno spazio davvero importante - e più volte elogiato dal suo allenatore. De Rossi va a occupare la zona mediana del campo: gli farà compagnia Strootman mentre Leandro Paredes va in panchina. Nel reparto offensivo si gioca con i due trequartisti in attesa del ritorno di Salah dalla Coppa d’Africa: Nainggolan ed El Shaarawy, con Perotti appunto prima alternativa. Davanti a tutti Edin Dzeko, che nelle ultime giornate ha calato il suo rendimento in termini di gol ma resta terzo nella classifica dei marcatori della Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI - Qualche problema in difesa per Massimo Rastelli che perde Marco Capuano (squalificato); torna comunque Bruno Alves, e allora ci sarà lo schieramento classico secondo il modulo 4-3-1-2 con Isla che dovrebbe essere impiegato nuovamente come terzino, con Ceppitelli a fare il secondo centrale e Murru che invece sarà il terzino sinistro. In porta ci sarà Rafael Andrade, che per il momento è ancora in vantaggio sul nuovo arrivato Gabriel e potrebbe essere titolare per tutto il resto della stagione; dopo il problema accusato nella rifinitura della scorsa domenica Di Gennaro è pronto a guidare il centrocampo del Cagliari, alla sua destra ci sarà quasi certamente Dessena mentre dall'altra parte, con l'infortunio di Padoin, il favorito è Barella. Dubbi sull'attacco: al momento la soluzione sembra essere quella di Farias da seconda punta al fianco dell'ex Borriello e Joao Pedro sulla trequarti, ma c'è anche l'ipotesi di schierare Farias qualche passo indietro e dunque lanciare come titolare Marco Sau. Un nodo che Rastelli scioglierà soltanto all'ultimo.