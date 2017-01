Salernitana-Spezia/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote e risultato live (oggi, Serie B 2017 22^ giornata)

DIRETTA SALERNITANA-SPEZIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 22^ GIORNATA) - Salernitana-Spezia sarà diretta dall'arbitro Di Paolo; si gioca alle ore 17.30 di domenica 22 gennaio per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B 2016-2017. Dopo aver chiuso l'anno vecchio nel migliore dei modi, la Salernitana vuole proseguire l'andamento positivo con l'avvento del 2017. I granata sono reduci da un bel successo contro il Perugia, che ha ridato speranza ed entusiasmo all'ambiente, ai tifosi e anche alla dirigenza. L'obiettivo di quest'anno era una salvezza tranquilla con un occhi ai playoff, ma nel girone d'andata la squadra ha incontrato qualche difficoltà in più del previsto.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI SALERNITANA-SPEZIA: LA PARTITA IN TEMPO REALE - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

Il cambio di allenatore, con l'addio di Giuseppe Sannino e l'arrivo di Alberto Bollini, sembra aver dato quella scossa giusta che serviva e che potrebbe regalare alla Salernitana una seconda parte di stagione estremamente interessante. In caso di vittoria l'Ippocampo conquisterebbe per la prima volta in stagione due successi di fila e sarebbe un chiaro segnale che il vento sta cominciando a cambiare definitivamente. I liguri, guidati dal tecnico Domenico Di Carlo, sono in lotta per un posto nei playoff, anche se al momento sarebbero fuori dalla corsa promozione. Infatti l'ottava piazza, l'ultima per accedere agli spareggi, al momento è occupata in coabitazione da Virtus Entella e Bari, con gli aquilotti che inseguono con un punto di ritardo in graduatoria. Nella seconda parte di stagione servirà un'inversione di tendenza per cercare di entrare nelle migliori otto, come avvenuto nella stagione passata.

Stilare le probabili formazioni è uno dei passi fondamentali per cercare di analizzare la gara in maniera precisa e dettagliata. Cominciando dalla Salernitana, che scenderà in campo con il solito schieramento, vale a dire il 4-3-3, che negli ultimi tempi ha dato risposte interessante all'allenatore. Il portiere titolare sarà il neo acquisto Alfred Gomis, che difenderà l'arco assieme al terzino destro Perico, al primo difensore centrale Tuia, al secondo difensore centrale Bernardini e al terzino sinistro Vitale. A centrocampo lo slot di mediano vedrà agire l'estroso Ronaldo, affiancato sulla destra dalla mezzala Della Rocca e sulla sinistra dall'altra mezzala Busellato. Per completare l'undici titolare ci sarà il tridente d'attacco, che verrà formato dall'ala sinistra Donnarumma, cercato da molte squadre di Serie A e Serie B, l'ala destra e capitano Rosina e la punta centrale Coda, a segno nell'ultimo match e miglior bomber della squadra con otto reti realizzate.

Lo Spezia dovrebbe rispondere con un modulo altrettanto offensivo, un 3-4-3 che all'occorrenza può trasformarsi in un 5-4-1 con l'abbassamento degli esterni, ad esempio in fase di non possesso. Fra i pali Di Carlo schiererà l'estremo difensore argentino Chichizola, mentre il muro di difesa sarà composto sul centro-destra da Valentini, nel mezzo da Ceccaroni e sul centro-sinistra dal capitano Terzi. Il reparto mediano si comporrà con due interni di centrocampo, Deiola sulla destra e Maggiore sulla sinistra, e di due uomini di fascia, De Col sull'out di destra e Migliore sull'out di sinistra. A finalizzare l'azione sarà il tridente offensivo, che vedrà Piccolo giocare sulla fascia destra, Piu sulla fascia sinistra, mentre al centro ci dovrebbe essere il ritorno da titolare del bomber brasiliano Nene.

La Salernitana in casa tende sempre a mantenere il possesso palla e a non lasciare agli avversari la possibilità di costruire gioco. Tuttavia alcune incertezze difensive spesso rovinano i piani della compagine granata, che è costretta a dover recuperare lo svantaggio iniziale, ma le rimonte non sempre riescono. Lo Spezia dal canto suo vorrà tornare a vincere lontano dallo stadio Picco, ma per conquistare i tre punti servirà una prestazione perfetta soprattutto in difesa, visto che l'attacco della Salernitana è estremamente temibile ed efficace. Anche nelle quote il match è molto equilibrato, come si può evincere dai responsi delle agenzie di scommesse. Il bookmaker Intralot ad esempio valuta la vittoria interna della Salernitana con una quota pari a 2.35, mentre il pareggio verrebbe pagato a 3.10 volte l'importo giocato. In caso di successo esterno dello Spezia allo stadio Arechi, i fortunati vincitori vincerebbero una somma pari a 3.20 volte la posta, quindi giocando 10 euro ne vincerebbero 32. Il match sarà trasmesso solo sui canali Sky Calcio.

Salernitana-Spezia sarà trasmessa in diretta tv dalla pay tv del satellite; appuntamento su Sky Calcio 3, e tutti i possessori dell'abbonamento al pacchetto Calcio potranno seguire la partita dello stadio Arechi anche in diretta streaming video, attivando l'applicazione Sky Go senza costi aggiuntivi, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI SALERNITANA-SPEZIA: LA PARTITA IN TEMPO REALE - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B