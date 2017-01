Siena-Arezzo/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone A)

DIRETTA SIENA-AREZZO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Siena-Arezzo sarà diretta dall’arbitro Alessandro Pietropaolo della sezione di Modena, assistito dai guardalinee Davide Imperiale e Christian Zanardi entrambi di Genova. La partita si gioca domenica 22 gennaio 2017 dalle ore 16:30, ed è valida per la ventiduesima giornata del girone A di Lega Pro. Derby toscano molto interessante: la formazione bianconera e quella amaranto vengono da due vittorie consecutive, dunque un ottimo momento di forma. Ecco perché è l'occasione giusta per fare tris e per regalare una grande gioia ai tifosi che accorreranno al Franchi.

Una gara che si prospetta molto interessante anche per motivi di classifica poiché sia il Siena che l'Arezzo sono in corsa per i play-off: Arezzo che può ambire ad un posizionamento nelle prime, mentre il Siena al momento occupa l'ultimo posto disponibile per gli spareggi. Sarà l'occasione ideale per capire le reali ambizioni di queste due formazioni che sognano il ritorno in serie B dopo alcuni anni di assenza.

Per quanto concerne le probabili formazioni, Scazzola opterà per un Siena aggressivo e che vorrà conquistare la vittoria. L'ex tecnico della Pro Vercelli infatti punterà sul 4-4-2 con Moschin tra i pali. Difesa che vedrà D'Ambrosio, l'esperto Stankevicius, Ghinassi e Iapichino. In mezzo al campo invece spazio per Grillo, Castiglia, Guerri e Vassallo che nelle ultime gare del 2016 hanno fatto molto bene. In avanti non potrà mancare il solito tandem composto da Mendicino e Marotta, due bomber a cui sono appese le speranze play-off di una piazza blasonata ed importante come quella senese.

L'Arezzo conterà sui suoi uomini migliori per poter avere la meglio su un Siena che al momento non appare certo il miglior avversario possibile. Gli uomini di Sottili scenderanno in campo al Franchi di Siena con il 4-2-3-1 che molto bene ha fatto nelle ultime settimane. In porta ci sarà l'esperienza di Benassi con Luciani, Muscat, Solini e Sabatino a comporre la linea di difesa. A centrocampo agiranno De Feudis e Foglia con Erpen, Corradi e Bearzotti a supporto del centravanti che sarà Polidori. A gara in corso potrebbe esserci spazio per il centravanti ex Lecce, Davide Moscardelli.

Due squadre che hanno un modo di giocare abbastanza simile, fatto di intensità e di qualità in attacco. I bianconeri di Scazzola hanno in Mendicino e Marotta due elementi fondamentali per la manovra offensiva. Sono loro due i migliori marcatori del Siena e questo dimostra come la squadra bianconera punti molto sui suoi due principali bomber. Sottili, invece, ha dato un'impronta chiara al suo Arezzo: saper soffrire ma portare comunque punti a casa.

Da inizio stagione su questo trend sta andando la formazione aretina che anche nel derby non vorrà sfigurare. Polidori è un elemento essenziale per l'Arezzo che ha bisogno dei suoi gol per sognare un buon piazzamento play-off. Per gli scommettitori ci sono diversi esiti su cui poter puntare grazie al bookmaker Bwin. La vittoria del Siena viene quotata a 2.40, mentre chi vorrà puntare sul pareggio potrebbe beneficiare di una quota di 3.10. A 2.70 quotata invece la vittoria degli ospiti.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Siena-Arezzo si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest'anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito.

