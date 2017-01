Tuttocuoio-Lupa Roma/ Info streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone A)

DIRETTA TUTTOCUOIO-LUPA ROMA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Tuttocuoio-Lupa Roma sarà diretta dall'arbitro Luca Detta; si gioca alle ore 16:30 di domenica 22 gennaio per la ventiduesima giornata del girone A di Lega Pro 2016-2017. Due formazioni che devono fare i conti con una classifica che di certo non sorride. Sembra messa meglio la formazione di casa che però deve conquistare punti per non dover rischiare la retrocessione da qui a fine campionato.

Sfida calda per la squadra laziale che dalla prossima partita non potrà più sbagliare nulla: la retrocessione sarebbe un macigno per la piccola realtà della Lupa Roma. Si prospetta una sfida interessante anche per via dei giovani talenti che scenderanno in campo e che vorranno essere protagonisti durante la sfida. Ecco perché la gara tra Tuttocuoio e Lupa Roma sarà una sfida salvezza di cruciale importanza per entrambe.

Tuttocuoio che non può sbagliare e perciò farà affidamento sui migliori elementi della sua rosa. Mister Fiasconi punterà sul 4-3-1-2 che fin qui ha dato discreti risultati. In porta non potrà mancare Nocchi, mentre la linea difensiva sarà composta da Mulas, Falivena, Frare e Picascia. Centrocampo con Provenzano, Caciagli e Zenuini, mentre Masia agirà da trequartista. Le due punte saranno Merkaj e Tempesti, due attaccanti di sicura affidabilità per il Tuttocuoio che confida di salvarsi grazie ai loro gol.

Per quanto riguarda la Lupa Roma, pochi cambiamenti col calciomercato. Di Michele perciò dovrà ottenere il meglio dagli uomini attualmente a disposizione. Il modulo scelto sarà il 4-3-1-2 con Svedkauskas in porta, Mazzarani, Gigli, Corvesi e Celli a comporre la linea di difesa. A centrocampo agiranno Garufi, La Camera e Baldassin, mentre il trequartista sarà Aloi, con Fofana e Mastropietro in attacco. Dalla panchina dovrebbe partire il nuovo acquisto Da Silva, da poco arrivato dal Perugia in prestito. Tuttocuoio che fa della qualità in mezzo al campo un elemento fondamentale.

Ecco perché il trequartista Masia potrebbe essere il principale pericolo per la Lupa Roma che di certo non ha una difesa imperforabile. Merkaj e Tempesti sanno far male sotto porta ecco perché il tecnico Fiasconi si affida a lui per spingere sull'accelleratore e raggiungere la salvezza quanto prima. La Lupa Roma ha bisogno di punti per non dover dire addio in largo anticipo alla Lega Pro. Ecco perché Di Michele potrà continuare a fare affidamento su La Camera, l'elemento di maggiore esperienza nella rosa della Lupa Roma.

Ovviamente Fofana sarà il riferimento offensivo e a cui faranno riferimento gli attacchi della squadra laziale. Partita che potrà essere seguita in diretta sul canale streaming ufficiale della Lega Pro, ovvero Sportube. Qui si possono seguire tutte le sfide della terza serie italiana. Anche gli scommettitori potranno seguire con interesse questa gara viste le quote fornite da Bwin. L'1 del Tuttocuoio viene quotato a 1.95, mentre il pareggio a 3.10. Un colpaccio della Lupa Roma in terra toscana viene quotato a 3.70, quota assai intrigante per gli amanti delle scommesse.

Mister Fiasconi ha caricato l'ambiente spronando tutti a lottare uniti per la salvezza del Tuttocuoio. Molto può dipendere da questa sfida salvezza contro la Lupa Roma. Discorso diverso per Di Michele che ai suoi ragazzi ha voluto chiedere calma e concentrazione. La salvezza non è impossibile se si continua a lavorare come nelle ultime settimane. L'ex attaccante di Reggina e Palermo ci crede e vuole compiere quello che potrebbe essere un vero e proprio miracolo, ovvero evitare i play-out.

Tuttocuoio-Lupa Roma non godrà di una diretta tv ma, come per tutte le partite di Lega Pro, l'appuntamento è su Sportube.tv per la diretta streaming video: da questa stagione per accedere al servizio e assistere alla partita su PC, tablet o smartphone dovrete pagare una quota in abbonamento.

