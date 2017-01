Video / Chievo-Fiorentina (0-3): highlights e gol della partita (Serie A, 21^ giornata)

VIDEO CHIEVO-FIORENTINA (RISULTATO FINALE 0-3): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 21^ GIORNATA) - Finisce 3-0 per la Fiorentina la sfida contro il Chievo, anticipo della 21^ giornata della Serie A 2016/17. Decidono le reti di Tello, Babacar su rigore e di Chiesa nei minuti conclusivi del match. Nonostante il punteggio finale è stata una gara equilibrata e combattuta, come dimostrato anche dai dati statistici provenienti dal sito della Lega Serie A. Sia dall’indicatore sul possesso palla finale (51% in favore del Chievo contro il 49% dei vincitori) che dal dato sui tiri del match. Il Chievo, infatti, ha calciato in totale 14 volte impegnando Tatarusanu in 6 occasioni. Gli ospiti hanno calciato di meno con 7 tiri complessivi, ma hanno centrato la porta anche loro per 6 volte. Il calciatore con più tiri in porta è stato Riccardo Meggiorini con 3 tiri respinti sempre bene dal portiere della Fiorentina. In difesa si sono messi in mostra Lucas Castro e Jonathan De Guzman del Chievo con 5 palloni recuperati a testa, mentre Matias Vecino è stato il peggiore in campo nella distribuzione dei palloni con 7 possessi gettati al vento dall’uruguaiano. (Paolo Zaza)

