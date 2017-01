Video/ Latina-Verona (2-0): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 22^ giornata)

VIDEO LATINA-VERONA (RISULTATO FINALE 2-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 22^ GIORNATA) - Comincia male il 2017 per il Verona capolista di Pecchia che cade a Latina: al Francioni i padroni di casa si impongono per 2 a 0, grazie a questo successo la formazione di Vivarini si allontana dalla zona calda della classifica e - nota statistica - diventa la squadra con il minor numero di sconfitte di tutta la Serie B, appena 4, e solamente i tantissimi pareggi collezionati dall'inizio della stagione (ben 14) non hanno consentito alla compagine laziale di navigare nei piani alti della graduatoria. Parte meglio il Latina che sblocca la contesa a circa dieci minuti dal fischio d'inizio con il gol di Brosco che in mischia riesce a trovare il modo di gonfiare la rete e depositare il pallone alle spalle di Nicolas. La reazione degli ospiti è poca cosa, Pazzini è in giornata no e senza di lui gli scaligeri non riescono a produrre pericoli dalle parti di Pinsoglio. Nella ripresa gli ospiti producono il massimo sforzo per annullare lo svantaggio ma la difesa del Latina non concede sconti. In prossimità dello scadere Boakye chiude definitivamente la contesa mettendo i tre punti in cassaforte con la rete del definitivo 2 a 0. Inutile per il Verona il 53% di possesso palla, il Latina ha saputo inquadrare meglio la porta avversaria con 5 tiri nello specchio mentre gli scaligeri hanno tirato fuori per ben 9 volte. Parità assoluta nei calci d'angolo, 9 a testa. Solamente due ammoniti (nelle fila del Verona), un numero decisamente basso rispetto alla media. Terza vittoria interna per il Latina che al Francioni non ha mai perso, quarta sconfitta in trasferta per il Verona che lontano dal Bentegodi vanta comunque un buon rendimento.

LE DICHIARAZIONI - Ai microfoni di Sky Sport il tecnico del Latina, Vincenzo Vivarini, non nasconde la soddisfazione per la vittoria di peso appena conquistata: "Vanno fatti i complimenti alla squadra che mi sopporta con molta pazienza, io cerco di curare nei minimi dettagli le partite analizzando da cima a fondo gli avversari. Il Latina è ben collaudato e in campo sa quello che deve fare, avevo un po' paura di questa gara visto che venivamo dalla sosta, e invece non abbiamo sbagliato nulla prestando la massima attenzione su ogni pallone. Speriamo di poter dare continuità al risultato di oggi". Ai microfoni di Sky Sport il tecnico del Verona, Fabio Pecchia, non ha molta voglia di parlare dopo il KO contro il Latina: "Abbiamo sbagliato l'approccio al match, fortemente condizionato dal vento, dovevamo leggere meglio la gara prima di prendere il gol. Sullo 0-1 abbiamo creato qualcosa senza però sfondare il muro eretto dalla difesa avversaria, peccato per questo KO che ci frena parecchio. Io penso ad analizzare solamente la prestazione dei miei ragazzi in campo, a valutare l'operato degli arbitri ci penseranno altri". (Stefano Belli)

CLICCA SUL PULSANTE > QUI SOTTO PER IL VIDEO DI LATINA-VERONA (RISULTATO FINALE 2-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 22^ GIORNATA)