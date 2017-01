Video / Milan-Napoli (1-2): highlights e gol della partita (Serie A, 21^ giornata)

VIDEO MILAN-NAPOLI (RISULTATO FINALE 1-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 21^ GIORNATA) - Aggiudicandosi lo scontro diretto contro il Milan, il Napoli vola a 44 punti in classifica agganciando momentaneamente la Roma impegnata nel posticipo domenicale contro il Cagliari. Per la formazione di Sarri si tratta della quinta vittoria lontano dal San Paolo, e al momento vanta il miglior rendimento in trasferta; secondo KO interno per il Milan che tra le mura amiche del Meazza non perdeva dallo scorso 11 settembre quando a stendere i rossoneri ci pensò l'Udinese. Il Napoli, inoltre, si conferma il miglior attacco della Serie A con 47 gol segnati in 21 gare. Passiamo ora ad analizzare le statistiche inerenti al match: il Milan vanta un maggior possesso palla (57%) poiché, ritrovandosi subito sotto di due gol, i padroni di casa sono stati costretti a fare la partita per annullare il doppio vantaggio. Parate: 2 Donnarumma, 4 Reina; ma gli interventi del portiere rossonero si sono rivelati più decisivi, in particolare quello su Mertens. Occasioni da gol: 12 Milan, 7 Napoli; questo dato evidenzia come la gara abbia regalato parecchi capovolgimenti di fronte, del resto entrambe le squadre non potevano accontentarsi del pari e hanno giocato a viso aperto dall'inizio alla fine, con i partenopei che si sono rivelati più cinici e concreti mentre i rossoneri non hanno saputo sfruttare al meglio le tante azioni costruite, con i padroni di casa che hanno parecchio da recriminare per la traversa di Pasalic. Calci d'angolo: 7 Milan, 1 Napoli; il pressing a tratti asfissiante degli uomini di Montella ha costretto quelli di Sarri a buttare il pallone in corner per disimpegnarsi. Palle recuperate: 39 Milan, 27 Napoli; proprio da uno di questi è nato il gol di Kucka, l'unica nota stonata nella serata degli ospiti è rappresentata dalle troppe distrazioni degli interpreti di Sarri, con Mertens che da solo ha smarrito 8 palloni.

DICHIARAZIONI - Il centravanti del Napoli, José Maria Callejon, al termine della gara è stato raggiunto dai microfoni di Sky Sport: "Questa è una vittoria importante per noi, ci dà fiducia e ancora più voglia di lavorare. All'inizio siamo partiti fortissimo ma poi anche gli avversari sono tornati in partita. Vincere a San Siro è sempre bello, noi ci proveremo a rimanere nella scia della Juve e stasera era fondamentale superare quella che era una prova di maturità a tutti gli effetti. Nessuno di noi firma per il terzo posto, vogliamo andare sempre avanti e il più lontano possibile grazie al supporto dei tifosi che ci seguono sempre e ci danno una grandissima carica". Le parole del tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, ai microfoni di Sky Sport: "Non firmo per niente, non l'ho mai fatto in vita mia, mi sono sempre conquistato le cose sul campo. Abbiamo approcciato bene la partita dominando nella prima mezz'ora, dalla fine del primo tempo in avanti eravamo diventati meno cattivi aggredendo in maniera insufficienza gli spazi. In un paio di occasioni non siamo riusciti a chiudere la pratica e gli avversari su un errore nostro l'hanno riaperta. Ci sta soffrire contro una grande squadra come il Milan, ma ritengo che oggi non abbiamo fatto un grosso passo in avanti rispetto al passato. Non abbiamo assolutamente niente in più rispetto agli altri, in caso contrario saremmo noi a guidare la classifica, dobbiamo continuare a rimboccarci le maniche e a lavorare a testa bassa". Ai microfoni di Sky Sport il tecnico del Milan, Vincenzo Montella, analizza la sconfitta maturata oggi: "Ci abbiamo messo otto minuti per subire due gol, sarà difficile fare peggio di così. Io non voglio parlare di obiettivi in questo momento, preferirei concentrarmi sulla partita che i miei ragazzi hanno interpretato nella maniera giusta pur correndo qualche rischio di troppo. Personalmente mi sono divertito anche se ho perso e i giocatori non meritavano la sconfitta, in alcuni tratti abbiamo comandato la gestione del pallone contro una squadra che è vice-campione d'Italia, gioca un bellissimo calcio e a breve se la vedrà in Champions League contro il Real Madrid. Possiamo guardare al futuro con ottimismo, sapendo che abbiamo ancora parecchi margini di miglioramento". (Stefano Belli)

