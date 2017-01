Video/ Pisa-Ternana (1-0): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 22^ giornata)

VIDEO PISA-TERNANA (RISULTATO FINALE 1-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 22^ GIORNATA) - Il Pisa batte di misura (1-0) la Ternana nella ventiduesima giornata del campionato cadetto e conquista tre punti preziosi per la propria classifica. Andiamo dunque ad analizzare i dati statistici della sfida di Serie B per comprendere meglio l'andamento del match della stadio Arena Garibaldi. Nerazzurri avanti sul possesso palla, con una netta prevalenza ed un 59% di gestione della sfera. Ammontano a quattro i tentativi che hanno centrato lo specchio della porta da parte dei padroni di casa. Tre, invece, le soluzioni nello specchio da parte degli umbri. Per quanto riguarda i calci d'angolo, sono dieci in totale: quattro assegnati in favore del Pisa e sei per la Ternana. Dal punto di vista dei falli la gara è stata abbastanza corretta, nonostante l'arbitro abbia tirato fuori quattro cartellini gialli. Al termine dell'incontro è intervenuto in sala stampa il giocatore del Pisa, Gatto, nonchè protagonista del match con la sua rete decisiva: "Una partita tiratissima, importantissima, tre punti fondamentali contro una diretta concorrente. Per fortuna siamo riusciti a vincere. Con Manaj mi sono trovato benissimo, è esperto, ha già fatto la serie A. Si è inserito bene, come tutti i nuovi arrivati. L'azione del goal èp una situazione che proviamo in allenamento, è stato bravo Mannini che mi ha portato via l'uomo e mi ha dato la possibilità di rientrare e tirare. Appena ho fatto goal sono andato subito verso i compagni, siamo un gruppo coeso e unito". (Jacopo D’Antuono)

