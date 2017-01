Video/ Spal-Benevento (2-0): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 22^ giornata)

VIDEO SPAL-BENEVENTO (RISULTATO FINALE 2-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 22^ GIORNATA) - La Spal sconfigge con un tondo due a zero il Benevento, al termine di novanta minuti piuttosto divertenti e movimentati per la ventiduesima giornata di Serie B allo stadio Mazza di Ferrara. Una partita che, analizzando i dati statistici, ha visto i padroni di casa imporsi sotto ogni punto di vista. Il possesso palla della formazione biancazzurra si attesta sul 56%, mentre i tiri in porta sono ben sei, ovvero il doppio dei campani che hanno concluso soltanto in tre occasioni. Tredici le punizioni assegnate ai padroni di casa, dodici agli uomini di Baroni. Dal punto di vista fisico gara correttissima, con diciotto falli fischiati e due cartellini gialli estratti dal direttore di gara. Passiamo ora ai concetti espressi nel dopo gara dal tecnico del Benevento, Baroni: “Sono contento perché la squadra ha fatto una buona prestazione. Abbiamo preso due gol su palla inattiva e loro sono molto bravi a sfruttare queste occasioni. Dovevamo essere più attenti e con un pizzico di attenzione potevamo arrivare al pareggio. Ciò che ho visto in campo mi lascia tranquillo. Nel secondo tempo meritavamo qualcosa in più. Nonostante le assenze la squadra ha tenuto il campo, anche se in alcune occasioni eravamo troppo scoperti permettendo alla Spal di ripartire facilmente. Torneremo a lavorare con la solita dedizione, mantenendo la convinzione che possiamo recitare un ruolo importante”. (Jacopo D’Antuono)

