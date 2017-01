Video/ Trapani-Novara (2-1): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 22^ giornata)

VIDEO TRAPANI-NOVARA (RISULTATO FINALE 2-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 22^ GIORNATA) - Il Trapani torna a credere nella salvezza dopo aver sconfitto due a uno il Novara nel match interno dello stadio Polisportivo Provnciale, valido per la ventiduesima giornata di Serie B. I siciliani hanno espresso un buon calcio, prevalendo in molti aspetti come si evince dalle statistiche della partita. Bene il possesso palla, con un netto 58%. Dodici i tiri, di cui sette nello specchio della porta; nove invece le soluzioni dei novaresi, soltanto quattro hanno centrato la porta. Per quanto riguarda i calci d'angolo, sono dieci per il Trapani e tre per il Novara. Dal punto di vista fisico gara maschia con trentatre falli fischiati dall'arbitro e sei cartellini gialli estratti. Ecco invece le parole di Boscaglia, tecnico del Novara, al termine della sfida persa due a uno con i granata: “Partita condizionata dal vento, persa anche per un rigore abbastanza dubbio, ma il Trapani oggi aveva più fame, per noi oggi non era giornata. Sapevamo che sarebbe stata una trasferta delicata, che il Trapani non era una squadra dimessa lo sapevamo. Non è vero che noi siamo sazi, oggi è stata una partita storta su cui dobbiamo lavorare. Merito del Trapani di certo, ma ci abbiamo messo anche del nostro. Se avessimo chiuso in vantaggio il primo tempo forse sarebbe andata diversamente però il secondo tempo della mia squadra non mi è piaciuto per niente". (Jacopo D’Antuono)

