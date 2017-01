Australian Open 2017/ Diretta Nadal-Monfils, S. Williams-Strycova info streaming video e tv, orario delle partite (tennis, oggi 23 gennaio)

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2017: NADAL-MONFILS, S. WILLIAMS-STRYCOVA INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO DELLE PARTITE (TENNIS, OGGI 23 GENNAIO) - Nadal-Monfils e Serena Williams-Strycova sono due delle partite più interessanti agli Australian Open 2017: si concludono oggi gli ottavi di finale e sulla Rod Laver Arena la numero 2 del tabellone femminile apre alle ore 11 locali (la una della mattina italiana).

E’ un torneo, questo dello Slam, che è già stato ricco di sorprese: con Andy Murray e Novak Djokovic eliminati si sono aperte grandi possibilità per Roger Federer, che ieri ha battuto Nishikori al quinto set, e Rafa Nadal che dopo la maratona contro il miglioratissimo Alex Zverev affronta un giocatore che potrebbe metterlo in difficoltà.

Gael Monfils è quanto di peggio potesse capitare al maiorchino di oggi: un tennista dal grande atletismo e dalla forma fisica invidiabile, mobile e dinamico e capace di gesta atletiche fuori dal normale. Per contro il francese non ha nella tenuta mentale e nella continuità dei colpi il suo piatto forte; Nadal, che sta cercando di tornare a una condizione se non altro vicina a quella del 2013 (la sua ultima grande stagione), ha sicuramente una grande possibilità.

L’avversario ai quarti sarebbe uno tra Milos Raonic, il vero favorito per la finale in questa porzione di tabellone, e il sempre imprevedibile Roberto Bautista Agut; più sotto troviamo il match molto interessante tra Dominic Thiem e David Goffin, due degli outsider più credibili, e quello tra Denis Istomin, la cui corsa continua dopo il grande upset su Djokovic, e un Grigor Dimitrov che ha una grande possibilità di arrivare ancora una volta nei primi otto di uno Slam.

In campo femminile, Serena Williams viaggia spedita verso l’ennesima finale, ma deve fare attenzione a Barbora Strycova che è giocatrice dinamica e in grado di dare pochi punti di riferimento; sarà sicuramente interessante il match tra Ekaterina Makarova, testa di serie numero 30 e vicina ai livelli del 2014 (giocò la semifinale degli Us Open) e una Johanna Konta che continua a crescere e lascia intendere che in questo periodo fatto di infortuni, squalifiche e cambio della guardia possa trovare agevolmente un posto tra le vincitrici dei Major.

Più sopra, Karolina Pliskova vuole la seconda finale Slam consecutiva e sa di poterla ottenere, anche se Daria Gavrilova ha dalla sua il pubblico di casa (da poco tempo infatti gioca sotto la bandiera dell’Australia). Poi la sfida tra le due grandi sorprese del tabellone: Mirjana Lucic-Baroni, che sta vivendo una seconda giovinezza e ha già eliminato Agnieszka Radwanska, e Jennifer Brady che è fuori dalle prime cento al mondo ma, sfruttando un percorso non impossibile, si è trovata improvvisamente agli ottavi.

Ricordiamo che la diretta tv degli Australian Open 2017 è sui due canali Eurosport ed Eurosport 2; tutti coloro che non fossero in possesso di televisore potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video tramite gli abbonamenti alla pay tv del satellite (con l’applicazione Sky Go) e del digitale terrestre (Premium Play) oppure con Eurosport Player che richiede tuttavia il pagamento di una quota in abbonamento. Non mancate poi di visitare il sito ufficiale del torneo: www.ausopen.com, con le corrispettive pagine sui social network che sono facebook.com/AustralianOpen e, su Twitter, @australianopen.

(Claudio Franceschini)

© Riproduzione Riservata.