BUFFON ABBRACCIA TAGLIAVENTO / L’abbraccio all’arbitro del gol annullato a Muntari: bufera anti-Juventus sui social (oggi 23 gennaio 2017)

BUFFON ABBRACCIA TAGLIAVENTO, BUFERA SOCIAL CONTRO L’ARBITRO DEL FAMOSO GOL DI MUNTARI (OGGI, 23 GENNAIO 2017) - Tagliavento e Buffon, un r”apporto” che i maligni identificano con la nascita precisa in una data: era il 25 febbraio 2012 e si decideva lo scudetto tra Milan e Juventus nel big match di ritorno. Col Milan avanti in classifica e con Ibra squalificato, fosse riuscito a battere la Juve di Conte probabilmente avrebbe affondato il colpo in definitiva andando a vincere il secondo scudetto consecutivo per Allegri. E invece… angolo di Emanuelson, contrasti in area e colpo di testa decisivo in rete di Sulley Muntari, con Buffon che inutilmente prova a respingere la palla fuori dalla porta… i rossoneri esultano ma dopo qualche secondo si rendono conto che il gol non è stato convalidato da Tagiavento e l’azione è addirittura continuata (con Abbiati che tra l’altro dall’altra parte compie un miracolo su diagonale di Estigarribia). Polemiche a non finire, un gol visibile praticamente da tutti a occhio nudo e non dall’arbitro o dal guardalinee; un errore che costò tanto e che come si vede dopo l’abbraccio tra Buffon e l’arbitro ieri dopo Juve-Lazio, dopo ancora 5 anni se ne parla con acredine. Come se non bastasse, sul web qualche ironia sana e leggera di qualche collega viene presa come reale attacco alla Juventus e con cascate di polemiche successive. Basta che Maurizio Pistocchi di Sport Mediaset posti su Twitter la foto dell’abbraccio incriminato e del gol-non gol nel 2012, scrivendo “Tagliavento e Buffon forse stanno parlando del gol di Muntari”, per scatenare il web. Viva le polemiche, viva le bufere virali e viva… la mancanza di realtà di molti utenti online, alle volte basterebbe solo questa per evitare polemiche assai inutili.

