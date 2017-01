COPPA ITALIA 2017 NEWS: PRONOSTICI E QUOTE NAPOLI FIORENTINA E JUVENTUS MILAN – La Coppa Italia 2017 torna immediatamente: dopo aver giocato gli ottavi di finale le squadre rimaste in gara affrontano i quarti, con due partite che si giocheranno questa settimana e le altre due che invece saranno la prossima settimana. Cosa ci dicono i pronostici delle partite di questi giorni? Si va in campo al San Paolo e allo Stadium per due sfide che per di più sono state finali in edizioni recenti; Juventus-Milan è anche una doppia rivincita dopo l’ultimo atto di Coppa Italia 2016 e la Supercoppa dello scorso dicembre. Senza indugio dunque andiamo a vedere pronostici e quote per le due partite.

PRONOSTICO NAPOLI-FIORENTINA (martedì ore 20:45) – Nel 2014 Napoli e Fiorentina si trovarono di fronte in finale: vinsero i partenopei nella serata tristemente passata alle cronache anche per gli scontri pre-partita che avrebbero portato alla morte di Ciro Esposito. In campionato il Napoli viaggia a mille ed è reduce dalla vittoria di San Siro; in ripresa anche la Fiorentina, che dopo aver battuto la Juventus ha dimostrato di essere in un buon momento e ha centrato un 3-0 sul campo del Chievo. Partita dunque aperta a ogni pronostico; possibile che in campo ci sia qualche seconda linea, in questo va detto che le rotazioni a disposizione di Maurizio Sarri sembrano avere maggiore qualità. Diamo perciò, anche in virtà del fattore campo, il pronostico al Napoli (quota Snai per il segno 1: 1,65) ma ci aspettiamo una partita combattuta.

PRONOSTICO JUVENTUS-MILAN (mercoledì ore 20:45) – Splendido rematch di Supercoppa, oltre che dell’ultima finale di Coppa Italia. La Juventus ha già rialzato la testa dopo Firenze, dimostrando che dopo una sconfitta è sempre meglio non incrociarla; il Milan ha invece perso a San Siro contro il Napoli. Risultato bugiardo, visto che nel secondo tempo i rossoneri hanno giocato meglio e, traversa di Pasalic a parte, avrebbero certamente meritato miglior sorte. Il pronostico direbbe Juventus, non fosse altro perché si gioca nell’inespugnabile fortino dello Stadium: tuttavia i precedenti stagionali dicono che il Milan ha una vittoria e un pareggio (con affermazione ai rigori) e che dunque sulla partita secca può dare molto fastidio ai campioni d’Italia. Difficile davvero: diciamo Juventus (quota Snai per il segno 1: 1,67) ma non ci stupiremmo se ancora una volta la sfida (che è in gara secca) si dovesse concludere con la lotteria dal dischetto (quota Snai per il segno X: 3,60).

