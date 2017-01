Fondi-Catania/ Diretta streaming video e tv raiplay.it, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone C)

DIRETTA FONDI-CATANIA: STREAMING VIDEO RAIPLAY.IT, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 23 GENNAIO 2017) - Fondi-Catania, diretta Daniel Amabile della sezione di Vicenza, si gioca lunedì 23 gennaio 2017 alle ore 20.45 e sarà il posticipo che chiuderà il programma della terza giornata del girone di ritorno nel girone C del campionato di Lega Pro. Dopo i venti giorni di sosta invernale si torna in campo, ed il monday night vedrà scontrarsi due formazioni in piena lotta per i play off.L'Unicusano Fondi allenato da Sandro Pochesci ha rappresentato una delle rivelazioni assolute nel panorama della terza serie di quest'anno. Ripescata dopo le vittorie nella scorsa stagione nella Coppa Italia di Serie D e nei play off, la formazione laziale ha tenuto testa a molte grandi togliendosi importanti soddisfazioni soprattutto tra le mura amiche dello stadio Purificato.

L'anno per i rossoblu si è chiuso proprio con una bella vittoria casalinga ai danni della Vibonese ultima in classifica, con la squadra al settimo posto in coabitazione con l'Andria e dunque pienamente in corsa per partecipare alla post season a fine stagione.

Insegue ad una lunghezza di distanza dai laziali proprio il Catania, che nonostante la penalizzazione di sette punti con la quale ha dovuto iniziare la stagione, è riuscito a scalare la classifica e a chiudere comunque il 2016 in zona play off. Gli etnei hanno però vissuto il periodo natalizio tra qualche affanno, perdendo nettamente in trasferta contro l'attuale capolista Juve Stabia, e non andando oltre il pari senza reti allo stadio Massimino contro l'Andria. Servirà un'altra continuità in questa seconda parte della stagione per puntare ad essere davvero protagonisti nei play off.

Queste le probabili formazioni del match. L'Unicusano Fondi scenderà in campo con Coletta in porta, Fissore e Bertolo a formare la coppia di difensori centrali, mentre Galasso occuperà la corsia laterale di destra e Squillace sarà impiegato sulla fascia laterale opposta. Varone, De Martino e Bombagi giocheranno come terzetto di centrocampo, mentre in attacco al fianco di Iadaresta saranno schierati Tiscione e Calderini.

Risponderà il Catania con Pisseri a difesa della porta, Di Cecco schierato come terzino destro e il serbo Djordjevic come terzino sinistro, mentre Bergamelli e il senegalese Mbodj giocheranno come difensori centrali. A centrocampo terzetto titolare formato dall'argentino Scoppa, da Bucolo e da Mazzarani, che ha chiuso l'anno con un decisivo errore dal dischetto contro l'Andria. Nel tridente offensivo etneo spazio allo sloveno Barisic, a Di Grazia e a Russotto.

Moduli speculari per le due formazioni, 4-3-3 sia per l'Unicusano Fondi di Sandro Pochesci sia per il Catania di Pino Rigoli. Nessuna delle due squadre si è concessa troppo allo spettacolo, puntando soprattutto alla concretezza nelle ultime partite disputate. Se al Fondi una tranquilla salvezza a fine stagione starebbe comunque bene, il Catania è invece partito per coltivare ambizioni più corpose, a dispetto della penalizzazione.

Quote equilibratissime da parte dei bookmaker per uno scontro tra due squadre comunque accomunate da una posizione in classifica praticamente identica, anche se il Catania senza la penalizzazione ha comunque ottenuto cinque punti in più di un Fondi che ha avuto invece un solo punto di handicap. William Hill quota 2.50 la vittoria interna e Betclic 2.80 l'affermazione esterna, mentre Paddy Power offre a 3.10 la quota per l'eventuale pareggio.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anch Unicusano Fondi-Catania si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest'anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito. Fondi-Catania sarà trasmessa in diretta tv anche dal canale Rai Sport 1, il numero 57 del digitale terrestre e 227 dello SkyBox. Diretta in streaming video sul sito internet ufficiale www.raiplay.it.