NAPOLI FIORENTINA / Probabili formazioni, orario e diretta tv (Coppa Italia 2017)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-FIORENTINA: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE (COPPA ITALIA 2017, QUARTI) - Napoli-Fiorentina inaugura il programma dei quarti di Coppa Italia 2016-2017: allo stadio San Paolo si gioca martedì 24 gennaio alle ore 20.45. Una sfida di lusso fra due delle squadre più forti del nostro campionato, inoltre entrambe in buona forma: il Napoli arriva dalal vittoria ottenuta a San Siro contro il Milan, la Fiorentina di recente ha battuto la Juventus e poi ha dato continuità a quel successo vincendo anche sul campo del Chievo, anche se il fatto di giocare a Napoli renderà senza dubbio più difficile il confronto ai viola di Paulo Sousa. In attesa del calcio d'inizio che sarà soltanto domani sera al San Paolo, possiamo comunque analizzare in maniera più approfondita le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI - La partita è importante e il calendario dà una mano, perché la prossima in campionato sarà domenica sera in casa contro il Palermo. Ecco perché ipotizziamo che in attacco domani sera possano giocare i titolari Callejon, Mertens ed Insigne, rimandando eventualmente a domenica il turnover con le scalpitanti riserve, in primis il nuovo acquisto Pavoletti. A centrocampo invece quest’anno le scelte per Maurizio Sarri sono abbondanti, dunque possiamo ipotizzare tranquillamente delle novità, con gli inserimenti di Zielinski e Diawara al posto di Allan e Jorginho, che erano stati titolari sabato sera in casa del Milan. Cambi di uomini che consentirebbero comunque di schierare un centrocampo di altissimo livello, anche perché a completare il terzetto ci sarebbe capitan Hamsik: anche per lui, come per gli attaccanti, ci sarà tempo di pensare al turnover in sfide meno complicate sulla carta. In difesa invece le scelte sono assai ridotte viste le assenze di Koulibaly, Ghoulam e Chiriches. Ecco perché ipotizziamo la retroguardia in questo momento titolare, con Hysaj a destra (ma in ballottaggio con Maggio), Tonelli e Albiol centrali davanti a Reina, infine Strinic terzino sinistro.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA - Per la Fiorentina la Coppa Italia è ancora più importante che per il Napoli, visto che in campionato le primissime posizioni saranno irraggiungibili. Ecco perché anche per i viola il turnover dovrebbe essere ridotto al minimo: in attacco torna Kalinic al posto di Babacar, visto che il croato era squalificato in campionato. Potrebbe effettivamente riposare Bernardeschi, ma il modulo sarebbe comunque offensivo con Ilicic e probabilmente Cristoforo sulla trequarti e due esterni di centrocampo decisamente più portati ad attaccare che a difendere, cioè Chiesa e Tello. In mediana nel 3-4-2-1 di Paulo Sousa dovrebbero agire Sanchez e Vecino, mentre il terzetto difensivo davanti al portiere Tatarusanu dovrebbe essere formato da Salcedo, Astori e De Maio, anche tenuto conto dei problemi fisici di Gonzalo Rodriguez.

NAPOLI-FIORENTINA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Napoli-Fiorentina, partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia 2016-2017, sarà trasmessa - come tutte le partite del torneo - in chiaro dalla televisione di Stato: appuntamento dunque su Rai Uno, naturalmente tasto 1 del telecomando.