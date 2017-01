NIANG VIA DAL MILAN / Calciomercato, l'attaccante francese parte: rossoneri in cerca di un acquirente (oggi, 23 gennaio 2017)

NIANG VIA DAL MILAN, CALCIOMERCATO: L'ATTACCANTE RIFIUTA IL RITORNO AL GENOA (OGGI, 23 GENNAIO 2017) - Il Milan si trova in questa sessione di riparazione di calciomercato a dover risolvere una grana piuttosto complicata che riguarda il futuro dell'attaccante francese Mbaye Niang. La punta infatti è finita ai margini della squadra di Vincenzo Montella e il club avrebbe deciso di cederlo. Come racconta MilanNews.it pare che ci siano stati dei contatti con il Genoa dove l'attaccante aveva giocato e bene sei mesi due stagioni fa. Secondo il noto portale il Grifone per riavere l'attaccante francese sarebbe disposto addirittura a mettere nell'affare il talentuoso esterno d'attacco Ocampos. Una trattativa complicata perchè non c'è il benestare del calciatore che non sarebbe molto felice di tornare a Genova nonostante in rossoblu si sia trovato molto bene. E' così che il Milan cerca un nuovo acquirente per un calciatore di grande spessore tecnico che però si deve un po' ritrovare in un momento psicologico francamente tutto da rivedere.

NIANG VIA DAL MILAN, CALCIOMERCATO: MIHAJLOVIC CHIAMA IL CALCIATORE (OGGI, 23 GENNAIO 2017) - Tra le ipotesi per il futuro di Mbaye Niang rimane caldissima quella di un possibile approdo al Torino. Secondo il Corriere dello Sport sarebbe stato addirittura Sinisa Mihajlovic a chiamare il calciatore con il quale ha avuto un bellissimo rapporto lo scorso anno proprio a Milano. Gli avrebbe chiesto di raggiungerlo in Piemonte anche se rimane il punto interrogativo dei tanti esterni già presenti nella rosa granata. Oltre a Martinez, Boyè, Iago Falque e Ljajic infatti nel calciomercato di gennaio è arrivato a Torino anche Juan Manuel Iturbe. Probabile che Niang ci penserà due volte prima di accettare e che se dovesse farlo vorrà delle garanzie di giocare con continuità per ritrovare rendimento e anche l'interesse dei grandi club. Va ricordato comunque che Niang nonostante sia da diverso tempo nel calcio che conta è ancora un classe 1994.

