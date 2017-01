Perugia-Cesena/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Serie B 2017 22^ giornata)

DIRETTA PERUGIA-CESENA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 22^ GIORNATA) - Perugia-Cesena sarà diretta dall'arbitro Martinelli; si gioca alle ore 20.30 di lunedì 23 gennaio per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B 2016-2017. Gli umbri sono senza dubbio fra le squadre che esprimono il miglior calcio nel campionato cadetto, ma a volte non riescono a concretizzare tutte le occasioni create. Questo ha fatto perdere alcuni punti per strada alla compagine di mister Cristian Bucchi, che tuttavia resta saldamente in zona playoff. L'obiettivo senza dubbio è migliorare la posizione attuale, per avere un miglior piazzamento in vista degli spareggi di fine stagione. Una gara che evidenzia le lacune del Grifone è l'ultima del 2016, persa per 2-1 contro la Salernitana. In quell'occasione la squadra è apparsa timorosa nei primi minuti, e ha permesso alla Salernitana di andare in vantaggio e successivamente di raddoppiare, rendendo ininfluente il bellissimo gol di Jacopo Dezi nei minuti di recupero.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI PERUGIA-CESENA: LA PARTITA IN TEMPO REALE - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

Il Cesena invece si sta rendendo protagonista di un campionato decisamente sotto tono. La squadra guidata da mister Andrea Camplone è al quint'ultimo posto della graduatoria, e se il campionato finisse oggi sarebbe costretta a disputare i playout per non retrocedere. Nel girone di ritorno la situazione dovrà cambiare, considerando che la rosa a disposizione del mister può giocarsela con le prime della classe.

Andiamo ora ad analizzare le probabili formazioni che i due tecnici decideranno di mandare sul terreno di gioco fin dal fischio iniziale del direttore di gara. I padroni di casa del Perugia si schiereranno con il classico modulo 4-2-3-1, proponendo fra i pali l'estremo difensore Elezaj, sostenuto dal quartetto di difesa composto dal terzino destro Belmonte, dal primo difensore centrale Volta, dal secondo difensore centrale Acampora e dal terzino sinistro Di Chiara. A centrocampo i due mediani saranno Dezi e Zebli, che si schiereranno rispettivamente sul centro-destra e sul centro-sinistra. Dinanzi a loro verranno impiegati i tre uomini di fantasia, sulla fascia destra Drolé, nel mezzo Didiba e sulla fascia sinistra Bonaiuto, mentre il ruolo di punta centrale sarà interpretato da bomber Rolando Bianchi.

La risposta del Cesena dovrebbe essere il modulo 4-3-3, per cercare di rispondere colpo su colpo agli attacchi avversari. In porta i tifosi assisteranno alla prestazione di Agliardi, che difenderà i pali assieme ai quattro difensori, i due terzini Balzano (fascia destra) e Renzetti (fascia sinistra) e i due difensori centrali Perticone e Ligi. A centrocampo ci sarà spazio per il mediano Schiavone, affiancato dalla mezzala destra Cinelli e dalla mezzala sinistra Koné. Il tridente d'attacco, che proverà a cogliere impreparata la difesa perugina, sarà composto dall'ala destra Ciano, dall'ala sinistra Garritano e dalla punta centrale Rodriguez, che sostituirà il bosniaco Djuric, finito al Bristol City.

Considerando lo stile di gioco delle due compagini, viene naturale pensare che possa essere il Perugia a rendersi maggiormente protagonista. Gli umbri amano mantenere il possesso di palla, ma non con un palleggio sterile, sempre cercando la verticalizzazione e la finalizzazione pericolosa verso la porta avversaria. Il Cesena ha molta qualità in avanti e dovrà cercare di non sprecare le occasioni che si presenteranno nel corso del match. Non a caso la dirigenza è alla ricerca di una punta con il senso del gol innato. Floccari è stato molto vicino a vestirsi di bianconero, ma secondo le ultime voci di mercato dovrebbe diventare un calciatore della Spal.

Perugia-Cesena sarà trasmessa in diretta tv dalla pay tv del satellite; appuntamento su Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1, e tutti i possessori dell'abbonamento potranno seguire la partita dello stadio Curi anche in diretta streaming video, attivando l'applicazione Sky Go senza costi aggiuntivi, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI PERUGIA-CESENA: LA PARTITA IN TEMPO REALE - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B