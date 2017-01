RISULTATI BUNDESLIGA CLASSIFICA AGGIORNATA, PARTITE E MARCATORI (17^ GIORNATA, 20-21-22 GENNAIO 2017) – Sono state ben 17 reti nella 17^giornata di Bundesliga, che ha visto il Bayern Monaco e il Lipsia vincere le difficili partite contro Friburgo e Eintracht Francoforte: vincono anche Borussia Dortmund e Hoffenheim con questi ultimi ancora imbattuti in campionato. Crolla l'Herta Berlino, che vede allontanarsi la Champions, mentre in ottica salvezza il Wolfsburg vince lo scontro diretto con l'Amburgo. Protagonista di giornata è Lewandowski, che con la sua doppietta mantiene in vetta Ancelotti, mentre Hradecky, portiere dell'Eintacht si merita la maglia nera: espulso dopo 5' ha spianato la strada al Lipsia. CLICCA QUI PER VEDERE I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA (17^ GIORNATA)

La 17^ giornata di Bundesliga è iniziata con la vittoria esterna del Bayern Monaco di Ancelotti, che ha faticato non poco per avere ragione di un Friburgo che veniva da quattro risultati utili consecutivi e che l'ultima sconfitta l'aveva patita, sempre in casa, contro il Lipsia dei miracoli. Ancelotti con questa vittoria è salito a 42 punti, mantenendo invariato il vantaggio sul Lipsia, che ormai è l'unica squadra che può impensierire la corazzata bavarese. Il match si è messo subito male per il Bayern, andato sotto dopo quattro minuti per un goal di Haberer: il pareggio è però arrivato poco dopo la mezz'ora e a timbrare il cartellino è stato Lewandowski, che dopo la rete al 35’ si è ripetuto in pieno recupero, trovando la zampata da campione. Vola l'Hoffenheim, che rimane l'unica squadra imbattuta del campionato e complici le sconfitte di Eintracht Francoforte ed Herta Berlino sale al terzo posto con 31 punti. Il match contro l'Augusta è stato risolto ad inizio ripresa: a segno Wagner dopo 2' dal riavvio de gioco e Kramaric al 64’. Per l'Hoffenheim il sogno Champions League non sembra davvero più utopia, considerando anche che ha la miglior difesa del torneo: l'Augusta invece mantiene un discreto margine sulla zona retrocessione, ma senza dubbio dovrà prestare attenzione.

Tiene il passo il Borussia Dortmund, che passa a Brema non senza qualche patema: i padroni di casa possono comunque dormire sonni tranquilli perchè di chi è dietro soltanto il Darmstadt ha fatto punti. Il Dortmund è andato avanti con Schurrle dopo neanche cinque minuti di gara e ha sprecato più volte la possibilità di andare sullo 0 a 2. Ovviamente, come sempre accade nel calcio, a forza di sbagliare goal arriva la punizione: a firmarla è stato Bartels, che al quarto d'ora della ripresa ha trovato il pareggio. I gialloneri però hanno continuato a spingere e alla fine hanno trovato il gol partita con Piszczek, che a 20' dalla fine ha messo dentro di testa. La squadra di Tuchel ora ha 30 punti ed è quarta in campionato. Abbiamo detto che il Darmstadt è stata l'unica di chi era dietro al Werder Brema (fermo a 16 punti dopo questa sconfitta) a fare punti. Il pareggio contro il Borussia Moenchengladbach non ha certamente accontentato nessuna delle due squadre: il Darmstadt è ancora ultimo a 9 punti, mentre il Moenchengladbach è salito a 17 punti e rimane invischiato appieno nella lotta per non retrocedere, una situazione che nessun tifoso a inizio anno poteva onestamente prevedere.

A proposito di retrocessione, l'Ingolstadt dopo due vittorie di fila che avevano ridato fiato alla classifica, ha perso prima malamente in casa contro il Friburgo e in questo ultimo turno sul campo di uno Schalke 04 che ora è decimo in campionato con 21 punti e potrebbe cominciare a pensare all'Europa. La vittoria è arrivata in pieno recupero grazie a Burgastaller: per l'Ingolstadt, fermo a 12 punti, la salvezza rimane complicata, ma non impossibile, vista anche la contemporanea sconfitta dell'Amburgo, che ha perso contro il Wolfsburg, alla terza vittoria di fila. Quello tra queste due formazioni era un vero e proprio spareggio-salvezza e a deciderlo, come spesso capita in queste occasioni, è stato un colpo di un campione: Mario Gomez, ex Fiorentina, ha trovato il goal che ha lanciato a 19 punti e a +6 sulla zona retrocessione il Wolfsburg a solo 7' dalla conclusione. Tornando in zona di alta classifica, il Lipsia si è confermato l'unico antagonista del Bayern Monaco, superando alla grande l'esame Eintracht Francoforte, che ha confermato la sua difficoltà a giocare contro squadre neo-promosse in Bundesliga. La partita è stata chiusa dopo nemmeno dieci minuti di gara, con il portiere dell'Eintracht Francoforte che si è fatto espellere per un controllo di palla fuori area: dopo un minuto è arrivato il goal del vantaggio del Lipsia, firmato Compper e al 4° della ripresa il decimo sigillo stagionale di Werner. Match poi chiuso da Halstenberg al 22’ della ripresa. Il Lipsia è così salito a 39 punti, mentre l'Eintracht Francoforte è rimasto a 29 punti, sorpassato da Dortmund e Hoffenheim.

Giornata pessima anche per l'Herta Berlino, che ha perso 3 a 1 contro il Leverkusen, mettendo in fila la terza sconfitta nella ultime quattro gare e venendo agganciata dal Dortmund a 30 punti e superata dall'Hoffenheim. Il Leverkusen, salito all'ottavo posto con 24 punti, ringrazia Calhanoglu (doppietta al 36’ e al 88’) e Toprak (che ha aperto le danze al 12’). Per l'Herta Berlino inutile goal di Stocker sul finire del primo tempo. La giornata è stata chiusa dallo scialbo 0 a 0 tra Magonza e Colonia, che lascia le due squadre in corsa per l'Europa League.

CLICCA QUI PER VEDERE I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA (17^ GIORNATA)