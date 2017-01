RISULTATI COPPA D’AFRICA 2017: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE. IL GIRONE B (OGGI 23 GENNAIO) - Altro appuntamento con la Coppa d’Africa 2017: lunedì 23 gennaio è il giorno in cui si chiude il girone B, dunque vivremo due partite molto interessanti che, per garantire la contemporaneità rispetto alla classifica e alla qualificazione ai quarti di finale, andranno in scena entrambe alle ore 20. A Franceville si gioca Senegal-Algeria, a Libreville invece sarà di stanza Zimbabwe-Tunisia. Il Senegal gioca esclusivamente per acquisire fiducia in vista dei prossimi impegni: i Leoni della Teranga infatti, vincendo le prime due partite, si sono assicurati - per primi in questa edizione - il pass per i quarti di finale.

Non solo: in virtù della vittoria della Tunisia sull’Algeria di quattro giorni fa, il Senegal è anche certo del primo posto nel girone perchè, nella peggiore delle ipotesi, sarebbe agganciato dalla Tunisia che però ha perso la sfida diretta (0-2). Per quanto riguarda invece il secondo posto nel tabellone ad eliminazione diretta, ogni scenario è possibile: chiaramente ha un grande vantaggio la Tunisia, che ha 3 punti e può dunque permettersi di pareggiare. Perchè? Semplice: un arrivo di tre squadre a 4 punti non sarebbe possibile e dunque non ci sarebbe nemmeno il caso della classifica avulsa. L’unica possibilità è che la nazionale del Maghreb venga agganciata dall’Algeria: avendola battuta però nella sfida diretta, sarebbe davanti.

L'Algeria può sicuramente approfittare del fatto che il Senegal non abbia nulla da chiedere a questa partita, tanto da potersi presentare con le seconde linee; vero è però che i biancoverdi devono necessariamente vincere, e non solo. Infatti gli algerini dovranno anche sperare che, come abbiamo già detto, la Tunisia perda; questo significherebbe avere gli stessi punti dello Zimbabwe e dunque, vista la parità andata in scena il 15 gennaio, l'Algeria dovrà confermare la sua differenza reti migliore, ovvero pareggiare o fare meglio di qualunque scarto di gol lo Zimbabwe riuscirà eventualmente ad ottenere. Si vedrà: intanto a noi non resta che metterci comodi e assistere a queste due interessanti partite.