RISULTATI EREDIVISIE, CLASSIFICA AGGIORNATA, PARTITE E MARCATORI (19^ GIORNATA, 20-21-22 GENNAIO 2017) - Nella 19^ giornata della Eredivisie, il massimo campionato olandese vi sono stati pochi goal considerando la media: 20 di cui sette in un solo match. Hanno vinto tutte le prime tre della classe, con l'Ajax che ha vinto la difficile trasferta di Utrecht e il PSV che ha vinto un match pazzo contro l'Hereenveen che era in vantaggio a pochi minuti dalla fine. Protagonista di giornata senza dubbio Ghoochannejhad, la cui tripletta non è però bastata per battere il PSV. Il protagonista in negativo è stato, nonostante il goal, Pereiro, il cui errore dal dischetto poteva costare la vittoria al PSV nel match contro l'Heerenveen poi vinto al fotofinish. Il diciannovesimo turno del massimo campionato olandese è iniziato venerdì sera con l'anticipo tra il Twente e l'Heracles Almelo: entrambe erano reduci da una sconfitta e a caccia di punti per gli obiettivi Europa League e salvezza. A spuntarla è stata il Twente, a cui è bastata una rete del difensore classe 1996 Joachim Andersen, che ha insaccato di testa su cross scaturito da un calcio di punizione. Con questo successo il Twente è tornato a vincere dopo due stop di fila ed è salito a 27 punti, approfittando in pieno del pari del Vitesse e della sconfitta dell'Utrecht, risultati di cui diremo a breve. CLICCA QUI PER VEDERE I RIUSULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA (19^ GIORNATA)

In questa giornata ha sorriso anche lo Sparta Rotterdam, che veniva da 5 sconfitte nelle ultime sei partite e ha trovato un ottimo punto sul campo dell'Az Alkmaar, che può comunque sorridere perchè ha agganciato al quarto posto l'Heerenveen, sconfitto sul campo del PSV in una partita pirotecnica. L'Az Alkmaar è andato in vantaggio con Derrick Luckassen al 9’ della ripresa, sugli sviluppi di un calcio di punizione: lo Sparta Rotterdam però non si è disunito e pur rischiando in un paio di occasioni ha continuato a cercare il pareggio. Dopo un palo colto alla mezz'ora, a quattro minuti dalla fine è arrivato il meritato 1 a 1 firmato Mathias Pogba. In questo diciannovesimo turno è quindi arrivato il turno del Feyenoord capolista, a cui è bastata la prima frazione per avere ragione di un Willem II che rimane fermo a 19 punti, con due punti di margine sulla zona caldissima. La squadra di Rotterdam è invece salita a 48 punti, lasciando invariato il divario con Ajax (43) e PSV (40). La rete che ha deciso il match è arrivata alla mezz'ora dopo un vero e proprio assedio di Elia e compagni: e proprio da un cross di Elia è nata la rete di testa di Jens Toornstra, che si è confermato fondamentale per gli equilibri della squadra, che continua la sua corsa in testa al massimo campionato olandese.

Tralasciando per un attimo l'ordine cronologico delle partite, andiamo a scoprire subito come si sono comportati Ajax e PSV, cominciando dai Lancieri, i quali hanno vinto una trasferta complessa sul campo di un Utrecht che nelle ultime sei gare aveva totalizzato 12 punti, frutto di tre vittorie e tre pareggi. I Lancieri hanno sofferto la veemenza dei padroni di casa e hanno trovato il goal che è valso tre punti pesantissimi con Lasse Schöne, vero leader di questa squadra: il goal è arrivato a 7' dalla fine ed è senza dubbio il goal più bello di giornata: un calcio di punizione a giro che è stato un mix di potenza e tecnica, calciato da fuori l'area grande dell'Utrecht. Come abbiamo detto ha mantenuto il passo anche il PSV, che ha vinto una partita pirotecnica contro l'Heerenveen. Gli ospiti sono passati in vantaggio dopo cinque minuti di gara con Ghoochannejhad. Il PSV non si è scoraggiato e al 32’, dopo due nitide occasioni da goal, ha trovato il pareggio con un colpo di testa di Davy Pröpper, per poi piazzare il goal del sorpasso al 40’ con Gastón Pereiro, lesto a mettere dentro di testa su cross da calcio d'angolo. Ma chi nella ripresa si aspettava un monologo del PSV è rimasto subito deluso, perchè dopo 9' è arrivato il pareggio di Ghoochannejhad. Il PSV ha cominciato a vedere le streghe quando al 75’ Pereiro si è fatto parare un calcio di rigore e dopo 5'è arrivata la tripletta di Ghoochannejhad. Ormai il PSV sembrava spacciato, ma nel giro di due minuti (tra l'89’e il 90’) sono arrivati i goal di van Ginkel e Moreno, a conferma di come l'Heerenveen non sappia gestire la tensione e nemmeno l'ingresso di Martin Ødegaard, in prestito dal Real Madrid, ha dato la scossa.

Tornando alla zona Europa League, ha perso una bella occasione il Vitesse, fermato sul pareggio in casa del Groningeng: all'autorete di Kelvin Leerdam che ha portato avanti i padroni di casa ha rimediato Foor a inizio ripresa. Identico risultato tra Excelsior e Go Ahead Eagles, con questi ultimi che rimangono a 13 punti, a 4 punti dalla salvezza: il match si è deciso nel primo tempo con il vantaggio di Pedro Chirivella al 9’ e il pareggio dell'Excelsior dopo nemmeno venti minuti, grazie a Nigel Hasselbaink. In chiave salvezza è pesantissimo il successo dello Zwolle sul campo dell'Ado, agganciato ora proprio dalla Zwolle a 17 punti. E dire che l'ADO era passato in vantaggio con Gervane Kastaneer a inizio primo tempo: poi è arrivato il ribaltone firmato Kingsley Ehizibue (38’) e Madsen (56’). Discorso salvezza compromesso anche per il Roda che dopo la sconfitta contro il Nec (ora a 25 punti) è sempre più ultimo con 13 punti.

