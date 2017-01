Risultati Liga/ Classifica aggiornata, partite e marcatori (19^ giornata, 20-21-22 gennaio 2017)

RISULTATI LIGA SPAGNOLA, CLASSIFICA AGGIORNATA, PARTITE E MARCATORI (19^ GIORNATA, 20-21-22 GENNAIO 2017) – Sono state ben 31 le reti messe a segno della 19^giornata della Liga, turno segnato senza dubbio dalle vittorie di Real Madrid, Siviglia e Barcellona e dall'addio dell'Atletico alle ultime speranze di risalire sul treno per il titolo (pareggio in casa del Bilbao). In fondo alla classifica invece si nota la seconda vittoria di fila del Valencia. Protagonista di giornata è senza dubbio Iborra: doppietta e autogoal nel match contro l'Osasuna. In negativo c'è da segnalare la prestazione di Sansone, abulico come tutto il Villareal nel match contro un Valencia che per la prima volta dopo 26 partite non ha subito goal. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA (19^ GIORNATA)

La 19^giornata di Liga è cominciata con il pareggio tra Las Palmas e Deportivo La Coruna, con i galiziani che ora si sono fatti raggiungere a 19 punti dal Valencia: il Las Palmas invece naviga tranquillamente a centro-classifica con 25 punti. Boateng e compagni sono andati avanti con Garcia dopo 13', ma a venti minuti dalla fine Andone, obiettivo di mercato della Fiorentina, ha trovato il goal del pareggio. Tanti gol tra Espanyol e Granada, con gli ospiti che complice anche il pareggio del Leganes, rimangono penultimi e vedono la salvezza allontanarsi ancora un po': ora i punti da recuperare sono 8. Per la seconda squadra di Barcellona, che era reduce dalla brutta sconfitta contro il Valencia, invece i punti ora sono 26 e la corsa all'Europa continua: pratica chiusa già al terzo minuto della ripresa per Reyes e compagni. Proprio l'ex Arsenal ha portato in vantaggio l'Espanyol con un gran goal all'11’,ma al 22’ il Granada ha però trovato il pari con Andreas Pereira. La gioia è però durata solo dieci minuti, ovvero il tempo necessario a Piatti per ricordare a tutti la sua grande importanza in questa squadra. Partita poi chiusa da Navarro al 48’.

Torna a vincere il Real Madrid e lo fa con uno degli uomini più contestati di queste ultime due settimane, ovvero Sergio Ramos: sua è infatti la doppietta che tra il 35’ e il 43’ consente alle merengues di mettere in cassaforte i tre punti. Il Malaga, fermo a 21 punti, ma con un buon margine sulla zona calda, prova a rientrare in partita con Juanpi al quarto d'ora della ripresa, ma il Real porta a casa i tre punti che lo confermano in testa alla Liga con 43 punti (e una gara da recuperare) senza troppi patemi. Il Real ha vinto, ma Siviglia e Barcellona non hanno perso colpi, rimanendo rispettivamente a -1 e a -2 dalla squadra di Zidane. Il Siviglia ha vinto una partita folle contro l'Osasuna, mentre il Barca ha passeggiato in casa dell'Eibar. L'Osasuna ha venduto cara la pelle e del fatto che sia ultimo in Liga con soli 9 punti, non se ne è accorto quasi nessuno. Il primo tempo è finito sull'1 a 1 grazie alle reti di Leon al quarto d'ora e di Iborra al 43’: il centrocampista del Siviglia è stato grande protagonista del match, perchè al 63’ ha segnato una autorete che ha fatto sognare l'Osasuna, ma due minuti dopo ha rimediato, trovando il 2 a 2. Il match è stato vivo fino alla fine e il Siviglia ha trovato la vittoria con l'ex Palermo Vazquez (80’) e l'ex Roma Sarabia (92’). L'Osasuna ha però avuto la forza di trovare il terzo goal con Kenan, che ha reso la sconfitta meno amara: tuttavia la situazione di classifica sembra ormai irrecuperabile e il buon pari del Leganes sul campo dell'Alaves ha aumentato la distanza dalla quota salvezza. Molta meno fatica ha fatto il Barcellona, che ha chiuso la pratica Eibar già al 5’ della ripresa grazie alla rete di Suarez (31’) e a quella di Messi (50’). Il resto del match è stata pura accademia blaugrana, con i sigilli ancora di Suarez (68’) e di Neymar, tornato a sorridere dopo un periodo di appannamento e in goal al 90’.

Delle prime quattro il compito più difficile lo aveva senza dubbio l'Atletico Madrid di Simeone, impegnato sul sempre ostico campo dell'Athletic Bilbao: alla fine ne è uscito un 2 a 2 che ha probabilmente messo definitivamente la parola "fine" sulle velleità di titolo della squadra di Simeone, ora raggiunta a 35 punti dalla Real Sociedad, con cui da stasera divide la quarta piazza, l'ultima buona per la Champions League. Il match era iniziato bene, con la rete di Koke dopo 3', ma il Bilbao ha ribaltato il match con Lekue e De Marcos (42’ e 56’). Griezmann ha trovato il pari a 10' dalla fine, ma poi l'Atletico non è stato capace di rimettere la testa avanti. Abbiamo detto della Real Sociedad, che festeggia il quarto posto dopo la vittoria contro il Celta Vigo, che con i suoi 27 punti rimane comunque in piena zona Europa League: a decidere il match un goal di Juanmi al 720. Nella corsa alla Champions brusco stop per il Villarreal, sconfitto a sorpresa in casa da un Valencia che ora è a +6 sulla zona retrocessione. Il Sottomarino Giallo non è mai stato in partito ed è stato affondato dai siluri di Soler al 35’ e di Mina al 42’: per il Valencia è la seconda vittoria di fila dopo quella contro l'Espanyol.

Rimanendo nell'ambito della lotta salvezza, il Betis ha pareggiato 0 a 0 in casa contro lo Sporting Gijon, che rimane terzultimo a 13 punti, mentre il Leganes ha pareggiato in casa dell'Alaves e conserva 5 punti di vantaggio proprio sullo Sporting. Tra le due neo-promosse partita scoppiettante, con l'Alaves due volte in vantaggio (Laguardia all'11’ e Mendez al 54’) e due volte ripreso dal Leganes con Guerrero e Insua (45’ e 84’).

