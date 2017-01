RISULTATI LIGUE 1, CLASSIFICA AGGIORNATA, PARTITE E MARCATORI (21^GIORNATA, 20-21-22 GENNAIO 2017) - La 21^ giornata della Ligue 1, massimo campionato francese è stata segnata da un cambio al vertice della classifica, con il Monaco che ha approfittato del secondo pari di fila del Nizza ed è balzato al comando, mentre hanno vinto anche PSG e Lione. Protagonista di giornata è Cavani, che con la sua doppietta ha dato i tre punti al PSG, mentre quello negativo è Balotelli, mai incisivo nel match in trasferta del Nizza contro il Bastia. Il 21^ turno del massimo campionato francese è iniziata con la conferma che il Nizza di Favre attraversa un periodo di involuzione: in casa del Bastia è infatti arrivato l'ennesimo mezzo passo falso che stavolta è però costato la vetta della classifica a vantaggio del Monaco. Balotelli e compagni sono andati sotto al 17’, subendo il goal di Oniangue. Raddrizzata la situazione al 33’ con Souquet, non sono però stati in grado di portare a casa i tre punti: ora i punti sono 46 e non solo il Monaco si è preso la vetta, ma il PSG è ormai a meno 1. Il Nizza di inizio stagione non c'è più e i tifosi si chiedono se riuscirà a riprendersi. Il Bastia invece, salito a 21 punti, festeggia un buon punto che non lo allontana dalla zona retrocessione, ma fa comunque morale. CLICCA QUI PER VEDERE I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA (17^ GIORNATA)

Il primo ad approfittare del pareggio del Nizza è stato il PSG di Emery, che era chiamato ad una trasferta complicata sul campo di un Nantes che da quando è arrivato Sergio Coincecao in panchina ha cominciato a volare, vincendo quattro gare di fila e portandosi fuori dalla zona retrocessione. Il PSG e Cavani sono però stati troppo forti anche per una squadra tornata in salute come il Nantes: El Matador ha chiuso la pratica con una doppietta davvero importante. Prima Cavani ha segnato al 21’ del primo tempo con un colpo sotto e poi su punizione al 20’ della ripresa: per l'ex attaccante del Napoli sono 20 i goal in campionato ed ormai è il leader dei parigini, che ora sono a 45 punti, ad un solo punto di ritardo dal Nizza di Favre. La lotta per il titolo è tutt'altro che chiusa e il Paris Saint Germain ha tutta l'intenzione di non abdicare dopo anni di dominio. Chi invece, con la terza sconfitta di fila ha abdicato ai sogni Champions, risulta essere il Tolosa, che è caduto sul campo del Bordeaux: a condannarlo un goal lampo di Vada, centrocampista argentino di vent'anni che è un vero e proprio talismano per la squadra che fu di Dugarry, visto che con lui in campo sono sempre e solo arrivate vittorie. Altro match con vista sull'Europa era quello tra Guigamp e Rennes, con i padroni di casa che in caso di vittoria avrebbero potuto ancora coltivare una speranza Champions League. Invece è venuto fuori un pareggio che ha lasciato il Guingamp al 5^ posto con 31 punti e ora a sei lunghezze di ritardo dal Lione, che come vedremo ha vinto il posticipo domenicale in modo netto. Il Rennes invece è salito a 29 punti e si è visto sorpassare dal Saint Etienne, che ora, con 30 punti, ha nel mirino proprio il Guingamp. La partita ha visto il Rennes rimettere in piedi la situazione con Gourcouff, che al 2’ minuto della ripresa ha pareggiato la rete di Diallo, arrivata sul finire della prima frazione e precisamente al 40’.

Abbiamo detto del Saint Etienne: la squadra che fu di Platini ha vinto contro l'Angers (ora penultimo con i suoi 20 punti) grazie ad una rimonta completata da Perrin ad un quarto d'ora dalla fine. L'Angers era infatti andato avanti con Pavlovic dopo 17' e ha ceduto solo nella ripresa a causa di una autorete di Bamba e, appunto, al goal di Perrin. In fondo alla classifica ha sorriso soltanto il Metz, che ha finalmente ritrovato la vittoria, dando seguito all'ottimo punto ottenuto nel turno scorso sul campo del Nizza. A regalare la vittoria al Metz è stato Diabate, attaccante del Mali arrivato in questo mercato di gennaio e che appena schierato titolare ha ripagato la fiducia mettendo a segno una pregevole doppietta in cinque minuti, tra il 14’ e il 19’. Il Metz è così salito a 21 punti, abbandonando l'ultimo posto in classifica, agganciando Bastia, Digione e Caen (quest'ultimo con una partita in meno) a 21 punti e ritrascinando il Montpellier (23 punti) nella lotta per non retrocedere. Non è spacciato nemmeno il Lorient, ultimo con 18 punti dopo il 4 a 0 subito dal Monaco, vera e propria macchina da goal che ha stravinto con Boschilia (24’ e 28’ del primo tempo) e Germain (37’ e 59’). I monegaschi sono i nuovi padroni della Ligue 1. Tornando in fondo, ottimo punto del Lilla (salito a 23, agganciato il Montpellier) sul campo di un Digione che doveva vincere facendo valere il fattore campo: alla fine lo 0 a 0 fa senza dubbio più comodo ad Eder e compagni. Ha fallito il secondo esame (dopo aver steccato anche quello contro il Monaco) il Marsiglia di Garcia, uscito con le ossa rotte dallo stadio del Lione, che si è imposto con un netto 3 a 1, consolidando così il suo quarto posto. Per Rudi Garcia invece c'è ancora molto da lavorare e l'obiettivo massimo per quest'anno dovrà essere l'Europa League. Lione avanti con Valbuena al 43’: dopo il goal dell'ex è salito in cattedra Lacazette, a segno al 62’ e al 75’: inutile il goal di Doria (67’) per il Marsiglia. Infine da segnalare il rinvio per maltempo del match tra Caen e Nancy, entrambe impegnate nella lotta per la permanenza in massima serie.

CLICCA QUI PER VEDERE I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA (17^ GIORNATA)