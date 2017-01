Senegal-Algeria/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato (oggi, Coppa d’Africa 2017 girone B)

DIRETTA SENEGAL-ALGERIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, COPPA D'AFRICA 2017 GIRONE B) - Senegal-Algeria sarà diretta dall'arbitro Joshua Bondo (Botswana), si gioca lunedì 23 gennaio alle ore 20 ed è valida per la terza giornata del girone B di Coppa d'Africa 2017. L'Algeria del tecnico Georges Leekens è costretta a vincere contro il già qualificato Senegal e a sperare in un passo falso della Tunisia per centrare un insperato passaggio del turno in Coppa d'Africa.

Quella in programma domenica sera in Gabon è dunque una sfida da non sbagliare per le "Volpi del deserto" guidate dal talento Riyad Mahrez, tra i pochi a convincere in questa prima parte di torneo. È proprio grazie al gioiello del Leicester che gli algerini hanno ancora qualche speranza di qualificarsi ai quarti di finali: di Mahrez, infatti, i due gol nel pareggio all'esordio con Zimbabwe; il trequartista nulla ha potuto, invece, nella più recente sfida con la Tunisia, terminata con una cocente sconfitta segnata da un errore marchiano del napoletano Ghoulam. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI COPPA D'AFRICA

Se l'Algeria non può dormire sonni tranquilli, diverso il discorso per il Senegal dell'altra stella Keita Balde: il laziale è tra i diamanti puri di una vera e propria corazzata, in grado di battere con un agevole 2-0 sia Zimbabwe che Tunisia e di conquistare così la qualificazione con una gara d'anticipo.

Chi si gioca tutto, insomma, è l'Algeria, che con il Senegal dovrebbe affidarsi a quello che a tutti gli effetti possiamo definire lo zoccolo duro. Tra i pali confermato Asselah, protetto dal quartetto difensivo guidato dai centrali Bensebaini e Mandi, talenti di Rennes e Betis Siviglia. Davanti alla retroguardia ecco il playmaker Guedioura, punto fermo del Watford che dovrà reggere le sorti di una mediana formata per il resto da giocatori prevalentemente offensivi. Dietro all'unica punta Slimani, altro giocatore del Leicester di Ranieri, agiranno infatti la stella Mahrez, il numero 10 Bentaleb (che sta facendo benissimo allo Schalke 04) e gli esterni Ghezzal e Brahimi: tutti elementi, questi, su cui Leekens fa assoluto affidamento, giocatori di qualità per una squadra che senza mezzi termini puntava a ricoprire un ruolo di primo piano nella manifestazione continentale.

Tanti talenti anche in casa Senegal. Il tecnico Aliou Cissé, forte di una qualificazione già in cassaforte, potrà apporre delle modifiche anche sostanziali alla squadra ammirata nelle prime due gare del torneo. Non possiamo escludere, così, che possano partire dalla panchina stelle come Sadio Mané, fortissimo centrocampista offensivo del Liverpool, o lo stesso Keita Baldè. Se in attacco possono trovare spazio giocatori decisivi come Moussa Sow e Ismaila Sarr, in difesa appare invece difficile che mister Cissé possa rinunciare all'esperienza del napoletano Kalidou Koulibaly, in grado di guidare il reparto arretrato quasi da solo.

Ampia scelta, insomma, per i senegalesi, tra i colletivi più forti di questa Coppa d'Africa: per questo si punta, senza mezzi termini, a conquistare finalmente (per la prima volta) l'ambito trofeo. In chiave tattica la sfida si preannuncia all'insegna dello spettacolo, mettendo a confronto due squadre prettamente offensive. Occhio allo spirito di rivalsa dell'Algeria, in campo con l'ormai consueto 4-1-4-1 segnato dalla fantasia di Mahrez e Bentaleb: la squadra di mister Leekens cercherà verticalizzazioni fulminee, senza disdegnare giocate sui laterali, potendo fare affidamento su esterni dotati di ottime qualità fisiche.

Simile il discorso per il Senegal, che proporrà il classico 4-2-3-1 tutto tecnica e potenza. Sarà possibile seguire il match tra Senegal e Algeria su Fox Sports, che trasmette in esclusiva e in diretta tutte le partite della Coppa d'Africa.

Trattandosi della terza (e decisiva) giornata, Sky vi propone in diretta tv dalle 20.00 - in contemporanea - le due gare del girone. Per non perdervi nulla e per scoprire, così, chi tra Algeria, Zimbawe e Tunisia passerà il turno con il già qualificato Senegal, dovete andare su Fox Sports per il programma Diretta Gol Coppa d'Africa, che si può vedere anche in diretta streaming video grazie all'applicazione Sky Go - senza costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI COPPA D'AFRICA

