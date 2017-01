Video/ Atalanta-Sampdoria (1-0): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, 21^ giornata)

VIDEO ATALANTA-SAMPDORIA (RISULTATO FINALE 1-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 21^ GIORNATA) - La vittoria per 1-0 dell'Atalanta sulla Sampdoria, nel primo posticipo pomeridiano della 2^ giornata di ritorno di Serie A, trova buona giustificazione statistica nel report che la Lega Serie A fornisce con il suo scout: superiore (anche se di poco) il possesso palla – 52 a 48% – e superiori i tiri in porta – 7 a 5 – per la squadra dello squalificato Gasperini. Che veniva sostituito in panchina dal suo vice, Gritti. In particolare ci focalizziamo sui tiri effettuati dall'interno dell'area: per l'Atalanta sono stati 6 sugli 11 tentativi complessivi; per la Samp 2 su 12. Facile capire perchè i nerazzurri siano stati molto più pericolosi dei rivali... Anche le occasioni da gol totali – 7 a 2 – confermano quanto il Papu Gomez & co abbiano spinto sull'acceleratore, nel secondo tempo in particolare. Atalanta che ha fatto meglio della Samp anche per palloni persi – 26 a 34 – e palle recuperate – 24 a 18 – con il trio Melegoni-Caldara-Freuler a "tirare" il gruppo: da soli, i tre singoli nerazzurri hanno intercettato 12 volte la sfera, il 50% esatto degli interventi di squadra, in questo parziale. Parlando di singoli poi trionfo del Papu Gomez per tiri in porta e occasioni create – 4 totali in entrambi i parziali – mentre Schick, nonostante una prestazione sufficiente, ha regalato agli avversari ben 8 possessi. Non il modo migliore di intendere la "sfida a distanza" con Muriel...

LE DICHIARAZIONI - Gasperini, squalificato, lascia il posto anche nel post gara al vice Gritti, che a 'Sky Sport' si è espresso così: "La pazienza è la virtù dei forti, era una partita difficile, abbiamo voluto e cercato la vittoria fino alla fine. Abbiamo avuto più occasioni nel secondo tempo. Sono molto contento, abbiamo vinto contro un'ottima squadra. Sarà molto più difficile ripetere il girone d’andata... Obiettivi? Prima la salvezza, raggiunta con grande anticipo. Di ciò siamo contenti. Ora dobbiamo pensare partita per partita e tra dieci giornate vedremo in che posizione saremo per far partire la volata verso l'Europa". Giampaolo e la Samp invece, in silenzio stampa, hanno fatto filtrare grande rabbia e zero parole, dopo gli episodi di Napoli ed il rigore concesso stavolta da Rizzoli, decisivo per il risultato. Per i blucerchiati, decisamente un momento no, in tutti i sensi... (Luca Brivio)

