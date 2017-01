Video/ Bologna-Torino (2-0): highlights e gol della partita (Serie A, 21^ giornata)

VIDEO BOLOGNA-TORINO (RISULTATO FINALE 2-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 21^ GIORNATA)- Si è conclusa con il risultato di 2-0 la sfida tra Bologna e Torino match in prpogramma per la 21^ giormata del campionato di Serie A,che ha permesso alla formazione di Donadoni di rilanciarsi anche in classifica confermando così l'ottimo risultato ottenuto nel turno precedente contro il Crotone. Andiamo ora ad analizzare i dati statistici della partita per comprenderne meglio l'andamento. Cominciamo dal possesso palla (49% Bologna, 51% Torino). La squadra di casa è andata al tiro 8 volte, centrando lo specchio della porta in 5 occasioni; il Torino è andato alla conclusione 6 volte ed ha impegnato Mirante in 2 circostanze. Passiamo ora alle conclusioni da rete che vedono prevalere di poco il Bologna che ne ha create 8 contro le 7 degli ospiti. Per quanto riguarda i calci d'angolo sono stati solamente 2 per gli emiliani contro i 9 in favore degli ospiti. Il Torino ha perso malamente nonostante sia riuscito a perdere meno palloni (34-24) e sia riuscito anche a recuperarne di più (24-26). Dal punto di vista disciplinare è stata una gara tutto sommato corretta dato che sono stati fischiati solamente 23 calci di punizione (11-12) e sono estratti solamente 4 cartellini gialli (2-2). Vediamo ora i singoli protagonisti del match. Blermi Dzemaili naturalmente sugli scudi, oltre ai due gol realizzati, lo svizzero è il giocatore che ha tirato di più in porta (3) e quello che ha avuto il maggior numero di occasioni da rete (3). Nonostante abbia giocato pochi minuti, Godfred Donsah così come Ladislav Krejci sono stati gli unici ad aver effettuato un assist. A sorpresa Iago Falque è stato il calciatore che ha recuperato il maggior numero di palloni a quota 6, mentre Federico Di Francesco è stato quello che ha perso più palloni (8) ed anche quello più falloso con 6 calci di punizione propiziati.

LE DICHIARAZIONI - Soddisfatto della vittoria contro il Torino il tecnico del Bologna Roberto Donadoni, che ha così commentato la gara ai microfoni di Sky Sport: "Dzemaili? Un ruolino di marcia da bomber, non da centrocampista. Mi piace comunque l'atteggiamento della squadra. Quello che sarà il suo futuro lo valuteremo a fine campionato. Abbiamo vinto contro una squadra dal valore assoluto. Una bella vittoria dopo aver perso solo ai supplementari contro l'Inter. Ci difendiamo bene, la difesa ha fatto una gara di assoluto livello. Destro? Sono contento della sua prova, se continua così i gol li farà. Mi piace il suo impegno e la capacità di sacrificarsi per i compagni. Poco pubblico allo stadio? Purtroppo posso farci poco, i risultati della squadra trascinano il pubblico allo stadio. I tifosi ci sono stati sempre vicini, l'entusiasmo c'è, speriamo che loro seguano questa scia positiva". Dispiaciuto per la sconfitta del suo Torino, Sinisa Mihajlovic ha così commentanto la sconfitta di Bologna ai microfoni di Radio Rai: "C'è poco da dire su questa partita. Abbiamo giocato in maniera scolastica, abbiamo mancato di imprevedibilità. Belotti? Ci è mancato molto, ma non possiamo dipendere da lui. Inutile parlare dei singoli, se tutta la squadra non ha offerto il proprio contributo. Contro l'Atalanta dobbiamo tornare a giocare da Toro. Su sette sconfitte, sei li abbiamo rimediate fuori casa, dobbiamo migliorare questo aspetto".

CLICCA SUL PULSANTE > QUI SOTTO PER IL VIDEO DI BOLOGNA-TORINO (RISULTATO FINALE 2-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 21^ GIORNATA)