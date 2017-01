Video / Genoa-Crotone (2-2): highlights e gol della partita (Serie A, 21^ giornata)

VIDEO GENOA-CROTONE (RISULTATO FINALE 2-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 21^ GIORNATA) - Bellissimo 2-2 tra Genoa e Crotone nella ventunesima giornata di Serie A: a Marassi le due squadre si prendono un punto a testa che magari servirà a poco per i rispettivi obiettivi a lungo termine, ma intanto fa morale e muove la classifica. Analizzando le statistiche della partita (fornite dal sito ufficiale di Lega Serie A), scopriamo come i 90 minuti si siano volti a doppia faccia, se così possiamo dire: il Genoa ha controllato ritmo e possesso (61%), il Crotone ha creato più occasioni. Si registrano infatti 6 tiri da parte del Grifone, 4 dei quali nello specchio della porta; i calabresi hanno invece tirato 12 volte, centrando per 7 volte i pali e costringendo dunque Lamanna a lavoro extra per salvare il risultato - anche se poi di fatto è sempre stato il Genoa a condurre le danze dal punto di vista del punteggio. Alcune delle conclusioni del Crotone sono però state estemporanee: contando solo le occasioni da gol ne troviamo 5 per i padroni di casa e 8 per gli ospiti, segno che il Genoa quando è riuscito ad andare al tiro lo ha fatto con incisività e creando un pericolo reale alla porta di Cordaz. I calci d’angolo sono stati 7 per il Genoa e 5 per il Crotone; decisamente più fallosi i padroni di casa che hanno commesso 19 irregolarità contro le 9 della squadra calabrese. Guardando al rendimento dei singoli, ha fatto molto bene Lorenzo Crisetig che in mezzo al campo ha recuperato 8 palloni; alle sue spalle il compagno di squadra Gianmarco Ferrari con 5, il migliore per il Genoa è risultato essere Diego Laxalt (4). Male invece Diego Falcinelli, poco incisivo in attacco anche a causa dei 6 palloni persi; non ha funzionato il lavoro a metà campo di Danilo Cataldi che ha perso 5 palloni. Nessun giocatore si è davvero distinto nei tiri in porta: Federico Ceccherini e Lucas Ocampos sono stati i migliori in questo dato statistico, con due conclusioni a testa.

LE DICHIARAZIONI - A fine partita Enrico Preziosi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e le sue dichiarazioni non sono state affatto comprensive nei confronti del suo allenatore. “La squadra ha paura, non pensavamo di essere così in difficoltà a metà stagione”. Preziosi ha poi affermato come il problema riguardi cose concrete, come il fatto che “sui calci piazzati bisogna marcare”, e ha anche mostrato un certo nervosismo quando da studio gli hanno chiesto delle possibili operazioni di calciomercato: “Se siete tanto bravi, i giocatori prendeteli voi”. Circa un possibile esonero di Juric, il presidente del Genoa ha risposto dicendo che “io parlo della partita e non degli allenatori, quello che dirò a Juric non lo dico certo a voi”. (Claudio Franceschini)

