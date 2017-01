Video/ Juventus-Lazio (2-0): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, 21^ giornata)

VIDEO JUVENTUS-LAZIO (RISULTATO FINALE 2-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 21^ GIORNATA) - La Juventus batte la Lazio per 2-0 grazie ai gol di Paulo Dybala e di Gonzalo Higuain, e continua così la sua corsa in testa al campionato di Serie A arrivato alla ventunesima giornata; andiamo dunque a leggere alcune delle principali statistiche della partita che si è giocata come lunch match di domenica 22 gennaio. Il dato del possesso palla premia al 58% i i padroni di casa, che hanno mostrato anche più intarprendenza in fase offensiva con 7 tentativi totali. 2 invece i tiri dalle parti di Gianluigi Buffon per la Lazio. Vecchia signora senza dubbio più cinica ed efficace sotto parta. Dal punto di vista del fraseggio, la Juventus ha completato 589 passaggi mentre la Lazio 405. La precisione di esecuzione sorride alla formazione di casa (90%), dato leggermente superiore agli avversari (86%). Per quanto riguarda i falli, ne sono stati commessi 29: il direttore di gara Massa ha estratto soltanto due cartellini gialli, in una gara complessivamente corretta.

LE DICHIARAZIONI - Spazio ora ai commenti rilasciati nel post partita di Juventus-Lazio, con le parole a caldo del tecnico dei bianconeri, Massimiliano Allegri: "Complimenti ai ragazzi. Hanno fatto una prova difensiva ordinata e davanti siamo stati puliti, sbagliando alcune occasioni. Lavoreremo su questo. I ragazzi sono stati molto bravi a sfruttare tutto il campo nella sua ampiezza. Venivamo da una gara giocata male, oggi abbiamo rischiato poco con cinque attaccanti".

Ecco invece il commento di mister Simone Inzaghi per la Lazio: "Abbiamo avuto anche l'approccio giusto, ma se concedi due gol in un quarto d'ora e fatichi, specie allo Stadium non ti puoi permettere ciò. Poi siamo migliorati creando qualcosina, ma la gara era già chiusa. La Juventus è stata brava a sfruttare anche gli episodi, diciamo che siamo stati bravi poi a rimanere compatti perchè potevamo prendere altri gol". (Jacopo D'Antuono)

