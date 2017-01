Video/ Palermo-Inter (0-1): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, 21^ giornata)

VIDEO PALERMO-INTER (RISULTATO FINALE 0-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 21^ GIORNATA) - Con l'1 a 0 rifilato al Palermo, l'Inter conquista la sua sesta vittoria consecutiva consolidando la propria posizione nelle parti nobili della classifica salendo a 40 punti; notte fonda per i rosanero fermi a 10 punti, agganciati anche dal Crotone che ha pareggiato contro il Genoa. Quinta vittoria in trasferta per i nerazzurri, nono KO interno per la formazione di Corini che tra le mura amiche del Barbera ha conquistato solamente un punto nella gara contro il Pescara. L'unico equilibrio tra le due squadre lo troviamo soltanto sul possesso palla: 49% Palermo, 51% Inter; per le restanti statistiche emerge un netto dominio dei nerazzurri che hanno meritato decisamente i tre punti, con 12 occasioni da gol (non sfruttate da Icardi che oggi non ne aveva), 6 tiri in porta, 5 parate effettuate da Posavec che non si è potuto rilassare neanche per un secondo, 12 corner battuti e 33 palloni recuperati. Il Palermo ha prodotto davvero ben poco in fase offensiva con un solo tiro in porta, due fuori e 7 tiri dalla bandierina. È stata una gara molto nervosa con i 12 falli subiti dal Palermo e i 19 dall'Inter, caratterizzata da 6 ammonizioni e 2 espulsioni (una per parte). I giocatori che hanno recuperato più palloni sono stati quelli dell'Inter (7 a testa per Ansaldi e Miranda, 6 per Murillo), con Perisic che ottiene la palma di più "distratto" con 7 palle smarrite.

LE DICHIARAZIONI - Il centrocampista dell'Inter, Antonio Candreva, dopo il triplice fischio di Irrati è stato raggiunto dai microfoni di Sky Sport: "È stata la vittoria della pazienza, abbiamo disputato una partita positiva creando tante occasioni, siamo stati sfortunati perché ci mancava sempre qualcosina, nella ripresa siamo riusciti a trovare il gol-vittoria e per noi va bene così. Nel girone d'andata abbiamo perso tanti punti anche con le squadre medio-piccole non approcciando le gare nel migliore dei modi. Il girone di ritorno è appena cominciato, dobbiamo rincorrere le altre che vanno fortissimo, testa bassa e pedalare. Il rammarico c'è ma abbiamo ancora tante partite davanti, pensiamo solamente a noi e a continuare su questa strada".

Ai microfoni di Sky Sport il tecnico dell'Inter, Stefano Pioli, analizza a modo suo la gara: "Irrati mi ha allontanato perché sono entrato letteralmente in campo quindi ha fatto bene ad applicare il regolamento, in ogni caso volevo chiedere spiegazioni per l'espulsione di Ansaldi e soprattutto accertarmi delle sue condizioni dopo il duro scontro con Nestorovski. Irrati ha letto bene la partita, il campo era scivoloso e quindi l'equilibrio precario ha favorito i tanti contrasti, motivo per cui alcune decisioni sarebbero state da valutare diversamente. Stiamo spingendo tanto per recuperare il terreno, mantenere al massimo la concentrazione non è sempre facile, nella prima frazione di gioco potevamo tenere i ritmi più elevati ma per il resto ho davvero ben poco da rimproverare alla squadra. La fiducia nei propri mezzi è sempre più alta e le vittorie ci danno ancora più morale, in particolare questa ottenuta su un campo difficile come il Barbera dove anche le altre big hanno vinto soffrendo".

Uno scoraggiato Eugenio Corini si è presentato ai microfoni di Sky Sport per rilasciare le seguenti dichiarazioni: "Penso che oggi la squadra meritasse un risultato diverso per come ha sviluppato e condotto la partita, c'è tanto rammarico per una prestazione che non ha prodotto punti. Giornata molto negativa considerando anche la vittoria dell'Empoli che aumenta notevolmente il divario dalla quartultima. Adesso il nostro cammino si complica ulteriormente, un vero peccato non essere riusciti a dare continuità al successo contro il Genoa. Le valutazioni da fare sono più ampie perché 17 partite da disputare sono tante ma recuperare 11 punti non sarà affatto semplice". (Stefano Belli)

