Video/ Roma-Cagliari (1-0): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, 21^ giornata)

VIDEO ROMA-CAGLIARI (RISULTATO FINALE 1-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 21^ GIORNATA) - Esattamente come la Juventus, la Roma quest'anno sta facendo bottino pieno tra le mura amiche dell'Olimpico: decima vittoria in altrettante gare interne per i giallorossi che in casa viaggiano letteralmente a gonfie vele. E proprio come i bianconeri, il club capitolino ha imparato a vincere le partite in difesa, concedendo davvero pochissimo ai reparti offensivi avversari. Dzeko è andato a segno per la quattordicesima volta in campionato, e senza i cinque legni finora colpiti a quest'ora il bosniaco probabilmente sarebbe il capocannoniere del torneo. Nonostante il nono KO in trasferta (secondo peggior rendimento fuori casa) il Cagliari si può considerare ampiamente al riparo da brutte sorprese grazie al +16 sul terzultimo posto. Sul versante delle statistiche, la Roma vanta un 59% di possesso palla con 17 tiri totali (9 in porta compresa la traversa di Dzeko, 8 fuori), 14 occasioni da gol, 5 calci d'angolo, 13 falli subiti, 30 palle recuperate, 17 cross e 7 lanci lunghi. Dal canto suo il Cagliari, con il 41% di possesso palla, ha prodotto solamente 4 tiri nell'arco dei novanta minuti, con appena 3 occasioni da gol, 4 corner battuti e 48 palloni persi. Questi dati sono frutto della difesa di ferro giallorossa che nelle ultime tre gare ha concesso davvero pochissimi tiri alle avversarie di turno (Genoa, Udinese e Cagliari), Spalletti ha capito che i campionati si vincono davanti ma soprattutto dietro, rinforzando ulteriormente la retroguardia con l'innesto di Fazio che assieme a Rudiger e Manolas forma un tris di centrali che in questo momento è il più forte e affidabile di tutto il campiontao. Rafael con le sue 7 parate ha impedito alla Roma di vincere con uno scarto decisamente più ampio, De Rossi con gli 8 palloni recuperati è tornato a essere un vero elemento aggiunto per la formazione capitolina; partita da dimenticare per Bruno Peres che ha regalato ben 10 palloni agli avversari.

LE DICHIARAZIONI - Subito dopo la fine della gara il centravanti della Roma, Edin Dzeko, è stato raggiunto ai microfoni di Sky Sport: "Dopo aver sbagliato il rigore nella gara contro l'Udinese non mi sono certo demoralizzato, a volte capita di sbagliare e oggi sono riuscito a ritrovare il gol. A forza di vincere 1-0 ci manteniamo nella scia della Juve, non sempre bisogna fare i tre punti dando spettacolo e giocando un calcio champagne, la cosa importante è guardare avanti e continuare su questa strada che sicuramente ci porterà molto lontano, sta a noi scoprire dove". Le parole del tecnico della Roma, Luciano Spalletti, ai microfoni di Sky Sport: "Stasera non abbiamo concesso nulla agli avversari, nella ripresa siamo stati più in equilibrio facendo girare meglio il pallone. Per quello che abbiamo combinato nel primo tempo dovevamo dare qualcosa di più nella qualità del gioco e nelle ripartenze. Dal punto di vista della difesa, invece, abbiamo compiuto un ulteriore passo in avanti. Dzeko è sempre più convinto delle sue qualità, è un giocatore che cura sempre il lato estetico delle sue giocate e anche stasera lo ha dimostrato segnando un bellissimo gol". L'allenatore del Cagliari, Massimo Rastelli, ai microfoni di Sky Sport non è dispiaciuto più di tanto per la sconfitta: "Squadre del nostro livello devono preparare queste gare curando tutto nei minimi dettagli, cercando di scovare i pochi punti deboli della Roma e sfruttarli a proprio vantaggio. Abbiamo cercato di chiudere loro gli spazi sulle fasce e nel primo tempo lo abbiamo fatto piuttosto bene, l'unico rammarico è quello di non aver sfruttato qualche ripartenza, oltre ovviamente al dispiacere di aver preso gol in una situazione in cui potevamo fare di meglio. Grazie a Rafael siamo riusciti a limitare i danni, nel finale i giallorossi potevano raddoppiare. Il fallo di Dzeko su Murru in occasione del gol? Non sarebbe stato scandaloso fischiarlo".

