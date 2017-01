Zimbabwe-Tunisia/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato (oggi, Coppa d’Africa 2017 girone B)

DIRETTA ZIMBABWE-TUNISIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, COPPA D'AFRICA 2017 GIRONE B) - Zimbabwe-Tunisia, che sarà diretta dall'arbitro Denis Dembélé (Costa d'Avorio) e si gioca lunedì 23 gennaio alle ore 20.00 italiane, sarà una partita che deciderà le sorti del girone B nella Coppa d'Africa 2017 che si sta svolgendo in Gabon. Dopo aver pareggiato contro l'Algeria lo Zimbabwe è caduto contro il Senegal, restando con un solo punto in classifica.

Anche la Tunisia ha perso contro la selezione senegalese, per la precisione nella partita d'esordio, per poi riscattarsi però in una sfida che potrebbe essere decisiva per la qualificazione ai quarti di finale della competizione, battendo l'Algeria grazie ad un'autorete di Mandi e ad un calcio di rigore trasformato da Sliti. Con una vittoria in questo scontro diretto lo Zimbabwe sorpasserebbe i tunisini in classifica, ma la qualificazione non sarebbe garantita se l'Algeria dovesse battere il Senegal già qualificato ai quarti di finale: avendo pareggiato le due squadre lo scontro diretto, deciderebbe la differenza reti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI COPPA D'AFRICA

La Tunisia ha invece in mano la chiave per ottenere il passaggio del turno: considerando lo scontro diretto favorevole rispetto all'Algeria, alla selezione dell'Africa mediterranea basterebbe un pari per riuscire ad avanzare al turno successivo, pur senza insidiare il primo posto del Senegal. Facile dunque immaginare una partita con lo Zimbabwe tutto proteso in attacco in cerca di una vittoria ed una qualificazione che avrebbero un sapore storico, mentre per la Tunisia l'approccio al match potrà essere senz'altro più strategico.

Le probabili formazioni che si fronteggeranno presso lo Stade d'Angondjé di Libreville: lo Zimbabwe scenderà in campo con Mkuruva tra i pali, Zvirekwi schierato in posizione di terzino destro e Bhasera in posizione di terzino sinistro, mentre Costa e Muroiwa completeranno la linea difensiva a quattro come difensori centrali. Nakamba e Katsande saranno i vertici arretrati di centrocampo, mentre Mahachi, Billiat e Rusike saranno impiegati come incursori offensivi alle spalle dell'unica punta di ruolo nell'undici titolare, Mushekwi.

Risponderà la Tunisia con Mathlouthi tra i pali, Nagguez sull'out difensivo di destra e Maaloul sull'out difensivo di sinistra, mentre la coppia di difensori centrali sarà composta da Abdennour e da Ben Youssef. A protezione della difesa, come vertice arretrato di centrocampo, sarà schierato Sassi, con Sliti, Khazri e Ban Amor terzetto di centrocampo alle spalle del tandem offensivo formato da Akaichi e da Msakni. E' un allenatore dello Zimbabwe a guidare la selezione degli Warriors, che è stata esclusa a tavolino dalla FIFA dai Mondiali del 2018 a causa di un contenzioso economico con l'ex commissario tecnico Claudinei Georgini.

In questa Coppa d'Africa la squadra si è comunque confermata competitiva, con un 4-2-3-1 che ha tenuto testa anche al quotato Senegal. 4-1-3-2 per la Tunisia guidata in panchina dal polacco Kasperczak, che sta cercando di far giocare all'europea la propria Nazionale. La Tunisia infatti ha vinto una partita tatticamente molto difficile contro l'Algeria, un derby del Mediterraneo che potrebbe risultare alla fine decisivo per la qualificazione ai quarti di finale del torneo.

La Tunisia parte nettamente favorita in questo confronto, secondo i bookmaker, con vittoria quotata 1.75 da William Hill, mentre Paddy Power propone a 3.45 la quota per l'eventuale pareggio e Bwin a una quota di 6.50 il successo dello Zimbabwe.

Come per tutti i match di Coppa d'Africa, sarà Fox Sports sul satellite di Sky (canale 204) a trasmettere per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare Zimbabwe-Tunisia, lunedì 23 gennaio 2017 alle ore 20.00. Ci sarà anche la possibilità di seguire l'incontro in diretta streaming video sul sito skygo.sky.it, riservato sempre agli abbonati Sky. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI COPPA D'AFRICA

© Riproduzione Riservata.