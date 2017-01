Australian Open 2017/ Diretta Federer-M. Zverev info streaming video e tv: si va al quarto set! (tennis, oggi 24 gennaio)

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2017: FEDERER-M. ZVEREV INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO DELLE PARTITE (TENNIS, OGGI 24 GENNAIO) – Federer-Mischa Zverev aprirà il programma serale degli Australian Open 2017 per martedì 24 gennaio; da noi però saranno le ore 9 della mattina e dunque un orario anche utile per gustarsi uno dei due quarti di finale maschili che si giocano per la parte alta del tabellone. Il sogno di Roger Federer continua: lo svizzero vuole lo Slam numero 18 e può vincerlo a quattro anni e mezzo dall’ultimo e con una carta di identità che recita 35 anni e 5 mesi.

Il campionissimo si è già liberato di Tomas Berdych e Kei Nishikori, e adesso punta Mischa Zverev: giocatore che due anni fa era fuori dai 1000 del ranking Atp e che due giorni fa ha clamorosamente eliminato il numero 1 del mondo Andy Murray. Tabellone spalancato per Federer? Forse, ma le insidie non mancheranno: il quarto di finale accoppiato è infatti quello che vede di fronte il connazionale Stan Wawrinka, testa di serie numero 4 e vincitore di tre Slam (il primo proprio a Melbourne tre anni fa) e Jo-Wilfried Tsonga, che non sarà nei suoi giorni migliori ma intanto è riuscito a spingersi fino a qui.

E’ chiaro però che con le eliminazioni precoci di Murray e Novak Djokovic, e in attesa di scoprire quale sarà il risultato di Rafa Nadal – in campo domani – sia Federer il favorito vero per prendersi gli Australian Open 2017, al netto della seconda metà del tabellone nella quale avanza un Milos Raonic che sembra sulla strada giusta per vincere finalmente un Major.

Nel tabellone femminile grande occasione per tutte nella parte alta: innanzitutto per Venus Williams, che sogna di tornare a giocare la finale di uno Slam e, come surplus, potrebbe farlo contro la sorella Serena, tornando a rinverdire una tradizione che manca da anni. L’avversaria dell’americana è Anastasia Pavlyuchenkova: non una campionessa, ma una giocatrice alla quale va dato atto di essere sempre rimasta a galla, pur tra alti e bassi, e di aver sempre onorato i grandi impegni.

La russa potrà essere un osso duro; accoppiato a questo quarto c’è quello tra Garbine Muguruza, forse la vera favorita per raggiungere la finale, e la grande sorpresa CoCo Vandeweghe. L’americana dovrà innanzitutto dimostrare di avere ancora energie mentali dopo aver fatto fuori la numero 1 e campionessa in carica Angelique Kerber; per la spagnola una grande occasione per crescere ancora e prendersi un’altra finale, dopo quella (vinta) al Roland Garros dello scorso anno. I match inizieranno alle ore 11 locali, la una della mattina italiana.

Ricordiamo che la diretta tv degli Australian Open 2017 è sui due canali Eurosport ed Eurosport 2; tutti coloro che non fossero in possesso di televisore potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video tramite gli abbonamenti alla pay tv del satellite (con l’applicazione Sky Go) e del digitale terrestre (Premium Play) oppure con Eurosport Player che richiede tuttavia il pagamento di una quota in abbonamento. Non mancate poi di visitare il sito ufficiale del torneo: www.ausopen.com, con le corrispettive pagine sui social network che sono facebook.com/AustralianOpen e, su Twitter, @australianopen.

(Claudio Franceschini)

