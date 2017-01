CORINI SI E' DIMESSO/ Palermo news, l'allenatore lascia: torna Ballardini? (Oggi 24 gennaio 2017)

CORINI SI E’ DIMESSO PALERMO NEWS: TORNA BALLARDINI? (OGGI 24 GENNAIO 2017) - Nuovo terremoto in casa Palermo: in mattinata, come riportato da Sky Sport, è arrivata la notizia delle dimissioni di Eugenio Corini. L’allenatore aveva preso il posto di Roberto De Zerbi dopo la sconfitta interna contro la Lazio; in sette giornate ha centrato una pazzesca vittoria a Marassi contro il Genoa (rimontando da 1-3 a 4-3) e il pareggio casalingo contro il Pescara (venendo ripreso all’ultimo secondo) ma adesso arrivava da tre sconfitte consecutive (contro Empoli, Sassuolo e Inter) nelle quali la sua squadra aveva segnato soltanto una volta. Da tempo si vociferava di un esonero da parte dell’ex regista; del resto è storia nota, con Maurizio Zamparini anche una sconfitta singola può portare all’addio. Corini, che pure nella giornata di ieri era stato confermato dalla società, ha invece anticipato il suo presidente e ha salutato l’ambiente; il Palermo, penultimo in classifica con 10 punti, deve recuperare undici lunghezze per ottenere la salvezza. Cosa succederà adesso? Possibile il ritorno di Davide Ballardini - anche in questo caso l’indiscrezione non è nuova - che aveva allenato la squadra nelle prime due giornate (pareggiando a San Siro contro l’Inter) e il cui posto era poi stato preso da Roberto De Zerbi. Chiunque sarà, troverà una squadra in grave crisi e nella quale anche Ilija Nestorovski si è inceppato: il bomber macedone non segna dal 20 novembre, ha un digiuno aperto di 801 minuti e soprattutto non è mai andato in rete sotto la gestione Corini, avendo realizzato tutti i 7 gol con De Zerbi in panchina.

© Riproduzione Riservata.