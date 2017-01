DEFREL ALLA ROMA/ Calciomercato, segnali di apertura, pronta l’offerta da 15 milioni (oggi 24 gennaio 2017)

DEFREL ALLA ROMA, CALCIOMERCATO: SEGNALI DI APERTURA DALLA DIRIGENZA NEROVERDE (OGGI 24 GENNAIO 2017) – In casa Roma l’argomento caldo del calciomercato invernale è senza dubbio il neroverde Gregoire Defrel: cercato da tempo alla dirigenza giallorossa, sembra che qualcosa si muova in questa direzione a gioia dei tifosi del club di Trigoria, affascinati dalle prestazioni del francese con la maglia del Sassuolo. Se infatti fino a pochi giorni fa la duttilissima punta del Sassuolo sembrava incedibile per la dirigenza emiliana, ora tale certezza non appare più cosi solida. Benchè le parti in causa smentiscano le chiacchere i segnali di un aperura da parte del Sassuolo ci sono eccome, basti ricordare le parole di Squinzi di sole poche ore fa per cui: ”Spero di trattenere Defrel fino a fine stagione. Ma se dovessero portarcelo via , in casa avremo già il sostituto” Parole a cui hanno fatto seguito quelle di Carnevali:” non si tratta di una chiusura totale, aspettiamo di ascoltare l’offerta, ne abbiamo anche altre per il ragazzo. E la Roma ha giovani molto interessanti”. Sono attesi quindi sviluppi ormai a ore.

DEFREL ALLA ROMA, CALCIOMERCATO: SEGNALI DI APERTURA, PRONTA L’OFFERTA DA 15 MILIONI DI EURO (OGGI 24 GENNAIO 2017) – i segnali di apertura che si sono registrati nelle ultime ore da parte del Sassuolo per l’operazione di calciomercato di Gregoire Defrel hanno dato nuove speranze ai tifosi giallorossi, che non vedono l’ora di ammirare il francese sotto la direzione di Spalletti. Al momento le ultime indiscrezioni di calciomercato provenienti dalla Gazzetta dello sport riferiscono che da Trigoria sarebbe già pronta un’offerta da 15 milioni di euro per stappare Defrel al sassuolo. Tale cifra però sarebbe comunque inferiore ai 18milioni di euro fissati come minimo dalla dirigenza neroverde. Visto il gap si affaccia però l’ipotesi di inserire a mo’ di compensazione il cartellino di qualche giovane della Roma, su cui i dirigenti emiliani potrebbero già aver messo gli occhi, magari modificando la proposta verso un prestito con obbligo di riscatto nel 2018.

