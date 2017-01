DEULOFEU AL MILAN/ Calciomercato, lo spagnolo pronto per la Juve? “sono nel club più glorioso d’Italia” (oggi 24 gennaio 2017)

DEULOFEU AL MILAN, CALCIOMERCATO, LO SPAGNOLO GIA’ PRONTO PER LA JUVE? “SONO NEL CLUB PIU’ GLORIOSO DI ITALIA" (OGGI 24 GENNAIO 2017) – Proprio ieri pomeriggio è stato ufficializzato l’arrivo di Gerard Deulofeu al Milan, dove rimarrà secondo le intenzioni con la formula del prestito fino a fine stagione dall’Everton. Dopo le visite mediche e la firma del contratto, avvenuto in poche ore sempre nella giornata di ieri, lo stesso attaccante si è mostrato più che felice di questa suona destinazione, affermando ai microfoni di Milan TV: “Ruolo? A destra o sinistra non importa, io voglio giocare. Il Milan è la società più gloriosa di Italia. Sono molto contento, da tempo speravo di arrivare qui al Milan. È un grande club, spero di giocare mercoledì contro la Juventus e sono molto contento di allenarmi con i miei nuovi compagni". Parole più che soavi per i tifosi rossoneri, che senza dubbio hanno grandi aspettative sullo spagnolo, che si augurano di veder presto all’opera sotto la guida del tecnico Montella. Non manca un piccolo retroscena sulla trattativa di calciomercato che lo ha portato in maglia rossonera:” Come è andata la trattativa? È successo tutto molto rapidamente: ho fatto le visite mediche, ho firmato il contratto e dopo sono corso all’allenamento. Sono contento i giocatori mi hanno salutato, spero di essere utile alla squadra fino a giugno”.

