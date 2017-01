Diretta/ Gigante femminile Plan de Corones streaming video e tv, risultato live (Coppa del Mondo sci, oggi martedì 24 gennaio 2017)

DIRETTA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2016-2017, GIGANTE FEMMINILE PLAN DE CORONES STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI MARTEDI' 24 GENNAIO 2017) – Oggi la Coppa del Mondo di sci alpino femminile torna in Italia con lo slalom gigante di Plan de Corones, che segna lo storico debutto della località altoatesina nel circuito del Circo Bianco. Un'ottima notizia per tifosi ed appassionati di sci, anche perché in gigante le ragazze italiane sono fortissime e potrebbero dunque regalarci grandi emozioni nella settimana che poi vedrà il tradizionale weekend di Cortina: ecco allora subito tutte le indicazioni utili per seguire il gigante di Plan de Corones.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT IL GIGANTE FEMMINILE DI PLAN DE CORONES PER LA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO 2016-2017 (prima manche alle ore 9.30, seconda manche alle ore 12.30)

La prima manche avrà inizio alle ore 9.30, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 12.30. Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati che non potranno seguire la gara di plan de Corones dal vivo sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport 1 (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport che è disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium.

Se non potrete mettervi nemmeno davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Plan de Corones (www.fis-ski.com).

In primo piano naturalmente le azzurre che saranno le padrone di casa, a cominciare da Sofia Goggia, Marta Bassino e Manuela Moelgg, tutte già capaci di salire sul podio in gigante nel corso di questa stagione e fra le prime sette della classifica di specialità. L'obiettivo a questo punto è la prima vittoria, l'unico tassello che manca ad una stagione eccellente: l'occasione poteva essere a Courchevel (anche allora di martedì), ma una prima manche tutta azzurra non ebbe seguito a causa del vento. L'aspetto migliore è però il fatto che non contiamo solo su quelle tre punte: va citata almeno anche Federica Brignone, quest'anno un po' in difficoltà in gigante ma certamente rinfrancata dagli ottimi risultati ottenuti di recente nella velocità.

Tutto questo senza naturalmente dimenticare la forza delle avversarie, a partire dalla francese Tessa Worley, che sta vivendo senza dubbio la stagione migliore di una carriera già piena di soddisfazioni e che punta alla conquista della Coppa di specialità; ancora più al centro dell'attenzione saranno però Lara Gut e Mikaela Shiffrin, che in gigante vivono gli unici veri scontri diretti di una stagione che le vede grandi rivali per la Coppa generale. Lara è in rimonta grazie alle ultime gare veloci, vedremo dunque chi saprà fare meglio oggi, in un gigante che speriamo comunque si possa colorare di azzurro...

