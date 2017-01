Diretta/ Napoli-Fiorentina info streaming video e tv, quote, orario, risultato live e cronaca (Rai, Coppa Italia 2017, Rai 1, oggi)

DIRETTA NAPOLI-FIORENTINA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (RAI, TIM CUP 2017 COPPA ITALIA, OGGI 24 GENNAIO, RAI 1) - Napoli-Fiorentina, diretta dall'arbitro Daniele Doveri della sezione di Roma, inaugurerà il programma dei quarti di finale di Coppa Italia, edizione 2016-2017. La partita, in programma allo Stadio San Paolo martedì 24 gennaio 2017 alle ore 20.45. Le squadre protagoniste dell'incontro stanno vivendo un ottimo momento sia in campionato che nella coppa nazionale: la formazione di Sarri è reduce da tre vittorie consecutive e si è portata a ridosso di Juventus e Roma in classifica, i partenopei non si pongono limiti e vogliono cercare di fare più strada possibile per poi tracciare le somme a fine stagione, sperando di togliersi qualche grossa soddisfazione.

Nel precedente turno di Coppa Italia il Napoli ha eliminato lo Spezia (che a sua volta si era sbarazzato del Palermo, una sconfitta che si rivelò fatale al tecnico De Zerbi rimpiazzato da Corini) con il risultato di 3 a 1. Anche i viola non possono certo lamentarsi del cammino che hanno intrapreso di recente.

Dopo l'ultima sconfitta contro la Lazio (1-3) gli uomini di Paulo Sousa si sono rimboccati le maniche e grazie ai 7 punti conquistati nelle ultime 3 partite hanno rimesso nel mirino le posizioni che contano per l'Europa, senza dimenticare che devono recuperare la partita in casa del Pescara rinviata a causa della neve, nonostante l'ottavo posto le prospettive per la Fiorentina sono decisamente incoraggianti. Agli ottavi di finale i viola hanno battuto il Chievo di misura con un calcio di rigore trasformato da Bernardeschi che ha scatenato parecchie polemiche da parte della compagine di Maran.

È probabile che entrambi i tecnici, Sarri e Sousa, attuino un turn-over cercando di dare spazio a chi in campionato ne ha avuto poco e di concedere un po' di respiro ai titolarissimi, ma trattandosi di un big match in piena regola sarà comunque improbabile vedere in campo tante seconde linee, la Coppa Italia può infatti rivelarsi un ripiego decisamente allettante per le squadre non attrezzate a lottare per il titolo fino all'ultima giornata, in particolare per la Fiorentina che accusa già un gap di oltre 15 punti rispetto alla Juventus capolista, discorso leggermente diverso per il Napoli che comunque si trova a -4 seppur con una partita in più.

Nella storia recente della Coppa Italia c'è un precedente molto importante: il 3 maggio 2014 le due squadre si sono infatti contese il trofeo allo Stadio Olimpico di Roma, la spuntò la formazione all'epoca allenata da Rafa Benitez che si impose con il punteggio di 3 a 1, a trascinare i partenopei verso il trionfo ci pensò Lorenzo Insigne autore di una doppietta. Vargas accorciò le distanze ridando speranza ai viola, ma nel recupero Mertens mise la parola fine realizzando la rete che condannò la squadra allora allenata da Montella alla resa. Purtroppo quella giornata - che doveva essere di festa - passò tristemente alla storia per gli scontri che prima del calcio d'inizio videro coinvolti gli ultras di Napoli e Roma, e che portarono alla morte di Ciro Esposito, colpito da un proiettile partito dalla pistola impugnata da Daniele De Santis.

I bookmaker puntano sul Napoli che è la squadra favorita per il passaggio del turno: l'1 della formazione di Sarri viene dato ad appena 1,65 su Unibet; Bwin ha invece fissato a 4,00 la quota dell'X che prevede le due squadre ai tempi supplementari; Bet365 offre una posta in palio pari a 5,50 volte la giocata per quanto riguarda il 2 dei viola, che dovranno fare i conti con il fattore campo ostile (giocare al San Paolo non è facile per nessuna squadra). Il Napoli vanta il miglior attacco della Serie A, e ultimamente la Fiorentina sembra essersi sbloccata davanti, motivo per cui la quota dell'Over (1,73 su Bet365) è più bassa rispetto a quella dell'Over (2,10 su Betfair). Il risultato esatto con la quota più bassa (7,00 su Betfair) è l'1-1, quindi l'ipotesi dei supplementari è tutt'altro che remota.

Napoli-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv esclusiva sui canali della televisione di Stato che detiene i diritti della Coppa Italia per questa stagione (e per la prossima): appuntamento su Rai 1 a partire dalle 20:30 con il pre-partita che introdurrà i telespettatori verso il kick-off fissato per le ore 20:45. Ci sarà ovviamente la possibilità di seguire l'incontro in diretta streaming video su internet grazie alla piattaforma RaiPlay, disponibile all'indirizzo raiplay.it o tramite l'omonima app disponibile per smartphone e tablet con sistemi operativi iOs, Android e Windows Phone.