Diretta/ Slalom maschile Schladming streaming video e tv, risultato live (Coppa del Mondo sci, oggi martedì 24 gennaio 2017)

DIRETTA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2016-2017, SLALOM MASCHILE SCHLADMING STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI MARTEDI' 24 GENNAIO 2017) – Oggi la Coppa del Mondo di sci alpino maschile fa tappa a Schladming con lo slalom speciale sulla pista Planai che costituisce l'appuntamento probabilmente più atteso della stagione fra i pali stretti, sia per il valore tecnico del tracciato sia per l'atmosfera incredibile che circonda questa gara in notturna. Adesso dunque eccovi subito tutte le modalità per seguire lo slalom di Schladming. Appuntamento da non perdere a soli due giorni dallo slalom disputato domenica a Kitzbuhel, in questo gennaio come al solito intensissimo per gli slalomisti.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT LO SLALOM MASCHILE DI SCHLADMING PER LA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO 2016-2017 (prima manche alle ore 17.45, seconda manche alle ore 20.45)

La prima manche avrà inizio alle ore 17.45, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 20.45, visto che si gareggia in prima serata, uno show per il quale l'Austria si ferma. Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport 1 (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Schladming (www.fis-ski.com).

Quando si parla di slalom maschile, è inevitabile parlare del grande duello fra Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen. Domenica l'inforcata del norvegese è stata pesante, perché l'austriaco ne ha approfittato con una seconda manche leggendaria, risalendo dal nono al primo posto: insieme a una vittoria indimenticabile per Hirscher c'è anche il primo posto riconquistato nella classifica di specialità, anche se in tal senso pesa tantissimo l'assenza di Kristoffersen a Levi per la diatriba sullo sponsor con la propria Federazione. Il norvegese resta comunque il più vincente slalomista della stagione, con quattro successi a fronte dei due di Hirscher e quello di Manfred Moelgg a Zagabria, nell'unica gara in cui Kristoffersen non ha vinto fra quelle in cui è arrivato al traguardo.

Purtroppo anche Manfred è uscito a Kitzbuhel, ma ciò non inficia la valutazione sulla straordinaria stagione del veterano altoatesino, che è in grandissima forma e in ogni gara dunque può salire sul podio: in condizioni normali, è proprio Moelgg l'avversario più pericoloso per Kristoffersen ed Hirscher, anche se naturalmente lo slalom è specialità in cui il rischio è sempre in agguato. Fra gli italiani attendiamo molto pure Stefano Gross che a Schladming ha sempre fatto benissimo e vanta ben due secondi posti: nel caso del fassano brucia di più l'uscita di pista a Kitzbuhel, perché il podio era davvero vicinissimo per lui. Riflettori puntati anche su Patrick Thaler, Giuliano Razzoli e Tommaso Sala, che si giocano gli ultimi due posti a disposizione nel quartetto per i Mondiali di Sankt Moritz.

