Diretta/ Venezia-Oradea: info streaming video e tv, risultato live (basket Champions League girone B, oggi 24 gennaio 2017)

DIRETTA UMANA REYER VENEZIA-CSM CSU ORADEA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET CHAMPIONS LEAGUE GIRONE B, OGI 24 GENNAIO 2017) - Venezia-Oradea, partita che si gioca per il girone B di basket Champions League 2016-2017, è in programma martedì 24 gennaio al Taliercio, con palla a due alle ore 20:30. Ultimo turno del girone per la Reyer, che si trova ad affrontare i romeni già battuti nella gara di andata. La formazione di Walter De Raffaele dopo la netta confitta accusata nell’ultimo turno nella gara di Saratov, si trova al terzo posto in classifica seguita proprio dalla avversaria dell’ultima gara.

Per la Reyer Venezia, che non può essere raggiunta dalle squadre alle sue spalle, c’è la possibilità, con la vittoria, di raggiungere la seconda posizione in classifica nel gruppo B, in caso di sconfitta dei turchi del Pinar Karsikaya, impegnati sul campo del Kataya, ma senza dubbio non potrà entrare nel gruppo delle 3 migliori delle seconde dei cinque gruppi, data la sua pessima differenza canestri e non sarà quindi esentata dal disputare il primo turno dei playoff, in programma il 7 ed il 21 febbraio, nel quale avrà comunque il vantaggio del fattore campo. Per i romeni la gara è importante, in quanto un successo consentirebbe con certezza di partecipare alla fase playoff.

Nell’ultima gara disputata, la settimana scorsa a Saratov, in pratica non c’è stata storia, e Venezia sul parquet russo ha subito un crollo. Il – 35 finale con il quale la formazione di De Raffaele, assente in questa occasione per influenza e sostituito da Tucci, chiarisce il dominio dei russi e certifica la 3° sconfitta esterna consecutiva nella manifestazione per una Reyer che in campo esterno non riesce a confermare quanto di buono sta facendo vedere sul parquet di casa. Per i veneziani è stato disastrosa soprattutto la prestazione nel tiro da 3 punti, nel quale la percentuale alla fine è stata del 10%, 3 realizzazioni su 30 tentativi, e l’incapacità di trovare delle soluzioni alternative una volta vista la serata storta.

Oltre a questo anche una difesa a tratti imbarazzante, con i tiratori del Saratov che hanno potuto crivellare la retina veneziana tirando da liberi. Al primo mini riposo il punteggio dice come la partita sia già chiaramente indirizzata, 25 – 12, e nonostante la piccola reazione che la Reyer mostra nei primi minuti del secondo quarto, all’intervallo lungo i punti di vantaggio della formazione di casa sono ancora 14. Vantaggio che sale a + 18 nella terza frazione, per poi arrivare ai massimi nella quarta ed ultima, quando il Saratov spinge ancora fino a superare quota 100, con Ejim e Bramos gli unici ad arrivare in doppia cifra per Venezia.

Anche l’Oradea ha superato i 100 punti per vincere, in casa contro il Kataja, il suo ultimo incontro, 101 – 91. Per la formazione romena è stato però necessario un overtime, nel quale ha spadroneggiato con il parziale di 16 – 6, dopo essersi fatta recuperare nell’ultimo quarto i 6 punti di vantaggio con i quali si era presentata al 30esimo. Per coach Achim grande beneficiata, 42 punti, per lo statunitense Zeno, oltre a Denison, Mandache e Mirkovic, tutti in doppia cifra.

Nella gara del Taliercio coach De Raffaele, che ha fuori Tonut, sceglie un quintetto con la coppia di esterni formata da Haynes e McGee, Viggiano schierato come ala piccola e Hagins insieme ad Ejim sotto i tabelloni, al quale la formazione romena oppone lo schieramento con i due serbi Mirkovic e Lucic, l’americano Zeno, il romeno Mandache, ed il centro canadese Denison.

Venezia-Oradea non sarà trasmessa in diretta tv: non sarà quindi a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire questa partita del Taliercio, ma per tutte le informazioni utili - come il tabelino play-by-play e le statistiche dei giocatori - sarà possibile consultare il sito ufficiale www.basketballcl.com.

© Riproduzione Riservata.