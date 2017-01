Juventus-Milan/ Probabili formazioni, orario e diretta tv (Coppa Italia 2016-2017, quarti)

JUVENTUS-MILAN: PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E DIRETTA TV – Juventus-Milan, valida per i quarti di finale di Coppa Italia 2016-21017, si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 25 gennaio; ancora gara secca, ancora una sfida tra bianconeri e rossoneri che si erano già incrociate nella finale della scorsa edizione e ancora in Supercoppa. Una vittoria a testa, ma c’è stato grande equilibrio in entrambi i casi. Nella classifica di campionato la Juventus ha 11 punti di vantaggi sul Milan, ma i rossoneri hanno vinto la sfida diretta a San Siro e ricordiamo bene come sia finita la partita di Doha. Andiamo allora a studiare senza indugio quali possono essere le probabili formazioni di Juventus-Milan.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS – Massimiliano Allegri dovrebbe confermare la linea a quattro ma tornare a giocare con il trequartista unico; Pjanic sarà in campo, alle sue spalle da valutare se Mandzukic possa togliere il posto a Gonzalo Higuain visto lo stato di forma del croato, che potrebbe avere la sua occasione da titolare. A centrocampo Marchisio potrebbe non farcela a causa dell’affaticamento che lo ha costretto a saltare la partita con la Lazio; pronto Hernanes nel caso, mentre Khedira potrebbe essere confermato e allora si aprirebbe il ballottaggio tra Rincon e Sturaro per occupare la posizione di mezzala sinistra (al momento appare difficile pensare che entrambi possano essere in campo dal primo minuto). In difesa invece Lichtsteiner e Alex Sandro si occuperanno delle corsie laterali; in mezzo dovrebbe esserci spazio per Rugani che giocherà al fianco di uno tra Barzagli e Bonucci. In porta Neto, che come sempre prende il posto di Buffon nelle partite di coppa; in panchina le soluzioni non sono tantissime e questo potrebbe essere un problema se ancora una volta la gara dovesse andare ai tempi supplementari.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN – Vincenzo Montella dovrebbe giocarsela con la formazione tipo, salvo qualche eventuale modifica. In difesa si rivede Alessio Romagnoli, che era squalificato in campionato; stesso discorso per Manuel Locatelli, che dunque troverà posto in mediana mandando in panchina José Sosa, con la probabile conferma di Kucka e Pasalic quali mezzali. Dietro, Romagnoli farà coppia con Paletta; c’è ancora il dubbio De Sciglio, dunque al momento il favorito è Antonelli che agirà sulla fascia sinistra, con Abate che invece opererà sulla corsia opposta. Il tridente offensivo non dovrebbe cambiare rispetto alla partita di San Siro contro il Napoli: Bacca quindi è ancora in vantaggio su Lapadula per il ruolo di prima punta, a destra senza alcun dubbio ci sarà Suso mentre sulla fascia mancina giocherà Bonaventura. Il che significa altra panchina per Niang; l’arrivo di Deulofeu dall’Everton non depone certo a favore del francese, che in questo momento non sta riuscendo a trovare lo spazio che gli era invece garantito all’inizio della stagione. La partita potrebbe comunque essere lunga, dunque anche la panchina del Milan sarà importante.

