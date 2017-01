Marocco-Costa d’Avorio/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote e risultato live (Coppa d’Africa 2017, girone C, oggi)

DIRETTA MAROCCO-COSTA D’AVORIO, INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE E RISULTATO LIVE (COPPA D’AFRICA 2017, GIRONE C, OGGI 24 GENNAIO) – Marocco-Costa d’Avorio, diretta dall’arbitro camerunese Sidi Alioum, è la partita del gruppo C in programma per oggi 24 gennaio 2017 alle ore 20.00 presso lo Stade d'Oyem, valida per l’ultimo turno della fase a gironi della Coppa d’Africa 2017. Due delle potenziali favorite della competizione si affronteranno nello scontro diretto della terza ed ultima giornata della fase a gironi della competizione, con la consapevolezza che una delle due compagini dovrà dire addio al sogno di diventare campione continentale. Al momento infatti in testa al raggruppamento si trova la Repubblica Democratica del Congo, con quattro punti, mentre segue il Marocco a tre e i campioni d'Africa in carica della Costa d'Avorio a due: il che significa che con una vittoria gli ivoriani sarebbero automaticamente qualificati ai quarti di finale, mentre un pareggio o una sconfitta estrometterebbero quella che era forse la favorita numero uno ai nastri di partenza di questa Coppa d'Africa.

Marocco invece ovviamente qualificato con un successo, ma con un pareggio dovrebbe aspettare l'esito dell'altro scontro tra Congo e Togo: una vittoria dei togolesi infatti, in caso di segno 'X', porterebbe tre squadre a quattro punti e per stabilire la squadra qualificata agli ottavi di finale occorrerebbe ricorrere alla classifica avulsa. Queste le probabili formazioni dell'incontro: Marocco in campo con Munir in porta, mentre Da Costa e lo juventino Benatia formeranno la coppia di difensori centrali, con Saiss esterno laterale di destra della retroguardia e Mendyl impiegato sulla fascia opporta. Nel terzetto di centrocampo Fajr sarà schierato in cabina di regia, affiancato da Boussoufa e da El Ahmadi.

Nel tridente offensivo partiranno invece titolari El Kaddouri, Bouhaddouz e Dirar. Risponderà la Costa d'Avorio con Gbohouo estremo difensore alle spalle di una linea difensiva a quattro con Aurier sulla fascia destra e Adama Traoré sulla fascia sinistra come esterni e Bailly e Kanon impiegato come difensori centrali. Serey Die, Doukoure e l'atalantino Kessie giocheranno a centrocampo, titolari alle spalle di quello che sarà invece il tridente offensivo con Bony, Zaha e Gradel.

Il futuro della Costa d'Avorio appare dunque sul filo del rasoio, con l'avventura dei campioni d'Africa in carica che potrebbe concludersi al primo turno a meno di una vittoria che i bookmaker considerano ancora il risultato più probabile, nonostante la solidità messa in mostra dal Marocco nelle precedenti partite. Bet365 offre a 2.10 la quota per il successo dei detentori della Coppa, mentre il pareggio moltiplica per 3.00 la posta investita secondo Bwin e l'eventuale vittoria marocchina viene offerta ad una quota di 3.80 da Betfair.

Ricordiamo che data la coincidenza di orari tra Marocco-Costa d’Avorio e Togo-DRCongo, la diretta tv della partita non sarà assicurata da Sky, che ha riservato il canale Fox Sport alla Coppa d’Africa 2017: dalle ore 20.00 però sul canale204 del telecomando della tv pay-per-view ci sarà però la trasmissione Diretta Gol, con collegamenti in diretta tv sulle azioni più spettacolari e i gol da entrambi i campi impegnati in questa serata: di conseguenza sarà assicurata anche la diretta video streaming dell’appuntamento tramite l’applicazione Sky Go riservata come al solito agli abbonati al servizio.

