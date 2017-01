Moviola Serie A/ 21^ giornata, Pieri: bene Massa, male Rocchi. Il Var? preparatevi a polemiche infinite e sul fuorigioco… (esclusiva)

MOVIOLA SERIE A, 19^ GIORNATA: INTERVISTA ALL’EX ARBITRO TIZIANO PIERI (ESCLUSIVA) - Nel weekend appena trascorso è andata in scena la 21esima giornata di Serie A. La capolista Juventus torna al successo dopo lo stop di Firenze, sbrigando la pratica Lazio in appena 16 minuti grazie ai gol di Dybala e Higuain. Napoli e Roma inseguono a ruota. I partenopei vincono il big match di San Siro superando il Milan per 2-1 mentre la Roma supera di misura il Cagliari all’Olimpico per 1-0. In zona Europa League altra vittoria dell’Inter che al Barbera supera il Palermo 0-1 grazie al gol di Joao Mario. Tre punti anche per Fiorentina (0-3 in trasferta contro il Chievo) e per l’Atalanta (1-0 alla Sampdoria). Il Torino di Mihajlovic cade invece al Dall’Ara sotto i colpi di Dzemaili, doppietta decisiva. 2-2 tra Genoa e Crotone a Marassi, prezioso 1-0 dell’Empoli contro l’Udinese e vittoria maiuscola del Sassuolo a Pescara per 1-3. Un solo pareggio dunque. Confermata la tendenza di quest’anno che vede pochi pareggi in Serie A. Finora in totale i segni X sono stati 29, dato più basso rispetto ai 5 più importanti massimi campionati d’Europa. La giornata numero 21 ha presentato sfide interessanti nelle quali gli arbitraggi sono stati decisivi. Per analizzare al meglio le prestazioni dei vari direttori di gara IlSussidiario ha intervistato in esclusiva l’ex arbitro Tiziano Pieri

Partiamo da Milan – Napoli. Come giudica la sua prestazione di Rocchi? Credo non sia stata la sua miglior prestazione. Ha avuto dei casi difficili da gestire. C’è stato subito un episodio al terzo minuto tra Paletta e Mertens.

Era rigore? Dalla TV era chiaro fosse rigore. E’ stato però un caso difficile dal campo, in particolare se osserviamo la posizione dell’arbitro. In più i giocatori erano vicinissimi e la palla è subito schizzata via. Episodio davvero difficile da giudicare dal campo.

Nel secondo tempo altra ammonizione per simulazione. Dopo Mertens giallo a Bacca. Che ne pensa? Ecco, qui ci sono meno attenuanti. In questo caso non mi sembrava rigore ma nemmeno simulazione. Il contatto c’è per cui che il colombiano cada ci può stare.

Per Juventus-Lazio è stato designato Massa, un giovane arbitro internazionale. Direi prestazione positiva in un match piuttosto tranquillo… Sì, qualche sbavatura c’è stata ma prova positiva. Massa è un arbitro con doti sopra la media ma ora deve iniziare a crescere. Non mi ha convinto pienamente l’atteggiamento, forse un po’ troppo freddo.

In notturna invece Roma-Cagliari. Prestazione positiva di un altro arbitro giovane e internazionale, Guida. E’ in crescita? Sì. Sicuramente è in crescita, il fatto di essere internazionale, ormai da 2 anni, aiuta molto in termini di sicurezza e autorevolezza. Forse dovrebbe essere meno freddo, meno distaccato. Personalmente preferisco gli arbitri con stile diverso, più sanguigni, tipo Orsato e Rocchi.

Prosegue intanto la fase di studio della VAR. Tra qualche anno potrebbe essere adoperata ufficialmente. Se la immagina un’Italia senza polemiche grazie alla moviola in campo? No, anzi. Siamo sicuri che i giocatori prenderanno a cuor leggero un rigore prima assegnato e poi negato?

Però con la goal line technology le polemiche su quei casi si sono estinte… No ma attenzione: con la VAR non stiamo più parlando del cosiddetto “occhio tecnologico”. E’ vero che la goal line technology ha tolto ogni dubbio: se è gol lo vediamo in televisione mentre gli arbitri hanno l’orologio e possono mostralo in tempo reale. Con la VAR sarà tutta un’altra cosa.

In che senso? In quel caso ci sarà il parere di un arbitro di fronte a uno schermo che sarà preso per decisione ufficiale dall’arbitro in campo. Non è quindi più questione di tecnologia ma di persone e qui l’errore è possibile. E’ normale che sia così, siamo umani può capitare. Come è capitato ai giudici di porta, stesso discorso.

Per cui: errore possibile, polemica pronta a scoppiare. Esatto. E perché hanno cambiato la decisione dell’arbitro? Ma chi ha nominato l’arbitro in regia? Ma perché ancora lui ad arbitrare in regia quella squadra, ecc… in sostanza: io sono favorevole alla VAR perché sarà utile in diversi episodi importanti nel corso della partita ma non aspettiamoci che risolva altro.

Se oggi scriviamo su google “ammonizione” il primo suggerimento che appare è “ammonizione Verratti”. Una furbata vera e propria quella dell’abruzzese non trova? Sì in quel caso l’arbitro ha applicato il regolamento. Il tentativo di eludere l’arbitro o trarlo in inganno nel passaggio arretrato verso il portiere è punito con il cartellino giallo e la punizione a due in area.

Infine le volevo chiedere un suo parere rispetto alla proposta di Van Basten di abolire il fuorigioco. Che ne pensa? E’ da un po’ che se ne parla. C’è chi sostiene che la regola andrebbe limitata alla sola area di rigore, ai 16,50 metri. Ci sono diverse filosofie: vedremmo forse più gol, sicuramente squadre più lunghe e meno pressing.

Insomma un cambiamento epocale… Il fuorigioco è una regola che negli anni ha sviluppato tattiche, pensiamo a Sacchi. Personalmente sono contrario all’abolizione, snaturerebbe troppo il gioco. Inoltre in Italia abbiamo davvero gli assistenti migliori del mondo. Ho visto tante partite internazionali e ne ho visti pochi all’altezza dei nostri. Sarebbe un peccato per il lavoro che l’AIA sta facendo in Italia.

Magari qualche piccola modifica? Sì. In effetti la regola del fuorigioco è piuttosto complicata oggi. Tornerei indietro prendendo come cardine il concetto di luce, al posto di testa o piede al di là della linea. Regola basica: volontà del giocatore verso la palla e luce tra lui e l’avversario.

(Francesco Davide Zaza)

© Riproduzione Riservata.