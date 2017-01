Napoli Fiorentina / Diretta tv e streaming video online: come vedere la partita e risultato live

NAPOLI FIORENTINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA? - Per entrambe le squadre la Coppa Italia può essere un obiettivo prestigioso. Il Napoli dopo i fasti di Maradona ha arricchito il proprio albo d'oro proprio con due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana in anni recenti, mentre la Fiorentina è ancora alla ricerca di quello che sarebbe il primo successo della proprietà Della Valle e certamente la Coppa Italia può essere la strada più breve per arrivarci, anche se non facile visto che già oggi bisognerebbe eliminare il Napoli a casa sua, visto che la formula del torneo concede al Napoli il vantaggio del fattore campo. Di certo ci attendiamo un match molto interessante, visto che le squadre di Maurizio Sarri e Paulo Sousa sono capaci di fare un grande calcio: il fatto che tutti gli appassionati potranno seguirlo in chiaro lo rende senza ombra di dubbio ancora più appetibile. La diretta streaming video Napoli-Fiorentina sarà visibile senza costi: basterà infatti collegarsi con PC o tablet al sito www.raiplay.it e selezionare il canale corretto, che in questo caso è Rai Uno. I quarti di finale di Coppa Italia, come d’altronde l’intera competizione nazionale, sono infatti trasmessi integralmente e in esclusiva in diretta tv dai canali della televisione di stato: questa sera per Napoli-Fiorentina ci sarà la ribalta più prestigiosa, infatti l’appuntamento sarà su Rai Uno, il primo canale naturalmente disponibile al numero 1 del telecomando. Al momento la televisione di stato non ha ancora comunicato le voci della partita: restiamo in attesa di conoscere il telecronista e chi lo affiancherà al commento tecnico oltre all'inviato da bordo campo che interverrà durante la partita e si occuperà delle interviste. Prima e dopo la partita la Rai garantirà il consueto studio con opinioni, analisi e approfondimenti; non mancheranno infatti gli approfondimenti dopo il triplice fischio con le interviste ai protagonisti nel dopo-gara sempre su Rai 1 e poi su Rai Sport 1 all'interno della trasmissione "Zona 11". CLICCA QUI PER NAPOLI-FIORENTINA IN DIRETTA LIVE CON NOI E IN STREAMING SU RAI PLAY

