Niang al Genoa/ Calciomercato, trovato l’accordo tra club? Ma l’esterno non è d’accordo e Miahjlovic… (oggi, 24 gennaio 2017)

NIANG AL GENOA, CALCIOMERCATO: TROVATO L’ACCORDO TRA I CLUB? MA L’ESTERNO NON E’ D’ACCORDO (OGGI 24 GENNAIO 2017) – Tra i casi caldi del calciomercato invernale c’è senza dubbio il possibile passaggio di N’Baye Niang, esterno del Milan di Montella al Genoa. Dell’uscita in tempi brevi del francese ormai non vi è dubbi: poco utilizzato in questa stagione dal tecnico rossonero, l’ala sinistra non ha comunque convinto nessuno nelle occasioni che gli si sono concesse. A guastare ulteriormente il rapporto, di per sé ben poco sereno tra giocatore e società vi è stato l’arrivo di Deulofeu dall’Everton avvenuto nella giornata di ieri, il che provoca un certo affollamento nella zona, che porterebbe il profilo di Niang alla panchina di riserva fissa. Condizione che chiaramente non piace al francese per il quale si sarebbe fatto aventi il Genoa, che secondo le ultime notizie di calciomercato rivelate dalla Gazzetta dello sport avrebbe già cominciato a trattare in maniera concreta con la dirigenza del Milan. Dato che i rossoneri rimangono interessati sul cartellino di Ocampos, l’ipotesi al momento sul tavolo di discussione rimane quella dello scambio tra i due cartellini con la formula del prestito. L’ultime voci però danno lo stesso Niang affatto interessato a sposare il Genoa, sebbene abbia vestito la maglia dei grifoni per diverso tempo nella scorsa stagione.

NIANG AL GENOA, CALCIOMERCATO: TROVATO L’ACCORDO TRA I CLUB? SI INSERISCE IL TORINO (OGGI 24 GENNAIO 2017) – Sebbene Genoa e Milan siano ancora intenzionate a procedere sullo scambio di cartellini tra Niang e Ocampos in questa finestra di calciomercato, un terzo attore potrebbe presto intervenire per guastare i piani delle die dirigenze. Dato che l’esterno francese ora in maglia rossonera non pare troppo felice di tornare a Genova con la maglia dei grifoni per il resto della stagione, si è fatto avanti interessato al profilo di Niang anche Mihajlovic, tecnico del Torino, che secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dal quotidiano torinese Tuttosport avrebbe chiamato il giovane giocatore. Conscio dei già ottimi rapporti che intercorrono tra lo stesso granata e Niang, l’allenatore avrebbe approfittato di questa situazione di forte incertezza sul suo futuro per convincerlo a raggiungerlo nel capoluogo piemontese e vestire la maglia granata. Per Niang la meta potrebbe allettare, anche se contando i giocatori in rosa al Torino, si affaccia la possibilità di uno scarso utilizzo anche al Torino: ipotesi che chiaramente non si confà allo stesso Niang, come gli ultimi mesi al Milan hanno dimostrato.

